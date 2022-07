Số ca nhiễm COVID-19 mới ở ngưỡng 80.000 ca hai ngày liên tiếp

Photo : KBS News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 29/7, Hàn Quốc ghi nhận 85.320 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 84.881 ca phát sinh trong cộng đồng và 439 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới duy trì ở ngưỡng 80.000 ca hai ngày liên tiếp.Số ca nhiễm mới gần đây liên tiếp ghi nhận xu hướng tăng, song quy mô tăng đang giảm dần và chững lại. Do đó, cơ quan phòng dịch dự báo đỉnh dịch trong mùa hè có thể sẽ đến sớm hơn với quy mô nhỏ.Số ca bệnh nguy kịch phải nhập viện là 234 ca, tăng 38 ca so với một ngày trước, cao nhất trong hơn hai tháng kể từ ngày 26/5 (243 ca).Thêm 35 ca tử vong do COVID-19, cao nhất kể từ ngày 28/5 (36 ca), tỷ lệ tử vong là 0,13%. Tất cả ca tử vong đều ở nhóm rủi ro cao trên 50 tuổi. Cụ thể, 25 ca tử vong ngày 28/7 là người trên 80 tuổi, tiếp theo là 6 ca nhóm tuổi 70, nhóm tuổi 60 và 50 mỗi nhóm 2 ca.Công suất giường dành cho ca bệnh nguy kịch trên toàn quốc là 25%. Tính đến 0 giờ cùng ngày, số ca nhiễm COVID-19 đang điều trị tại nhà là 447.211 ca.