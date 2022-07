Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol lần đầu rơi khỏi ngưỡng 30%

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 29/7 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành với 1.000 nam nữ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc trong vòng từ ngày 26-28/7. Kết quả là có 28% cử tri đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol, 62% cử tri không ủng hộ Tổng thống.Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon đã giảm liên tiếp hơn một tháng qua, từ mức 53% trong tuần thứ hai tháng 6. Trong tuần trước, tỷ lệ ủng hộ ông Yoon đạt 32%, xu hướng giảm có chiều hướng chững lại, nhưng đã tiếp tục giảm trong tuần này, lần đầu rơi khỏi ngưỡng 30% kể từ sau khi nhậm chức vào ngày 10/5.Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống từ đầu ngưỡng 30% tuần thứ hai tháng 6 đã tăng lên 62% vào tuần này.Viện Gallup phân tích chênh lệch tỷ lệ ủng hộ và không ủng hộ ở tầng lớp bảo thủ và khu vực thành phố Daegu, tỉnh Bắc Gyeongsang, "thành trì" của phe cầm quyền, chỉ dừng ở mức một con số.Trong số các cử tri không ủng hộ, có 21% chọn lý do là vấn đề nhân sự, 8% cho rằng Tổng thống thiếu kinh nghiệm, tư chất, 8% đánh giá Tổng thống không chăm lo kinh tế, dân sinh, 8% chọn lý do Tổng thông độc đoán, 6% là thiếu sự trao đổi với người dân, 4% là vấn đề thành lập Vụ Cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và an toàn.Trong số các cử tri ủng hộ, 9% chọn lý do là nguyên tắc, sự công bằng của Tổng thống, 6% là quan điểm, niềm tin vào ông Yoon, 6% là vấn đề kinh tế, dân sinh, 6% đánh giá Tổng thống đã khắc phục được vấn đề của chính quyền tiền nhiệm, 5% là sự trao đổi với người dân.Viện Gallup phân tích một trong các lý do khiến tỷ lệ ủng hộ Tổng thống tuần này giảm sút là bởi mâu thuẫn trong nội bộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân dâng cao sau vụ rò rỉ tin nhắn trao đổi giữa Tổng thống và Đại diện đảng này tại Quốc hội, ông Kwon Seong-dong.Mặt khác, trong quá khứ, tỷ lệ ủng hộ cựu Tổng thống Park Geun-hye rơi khỏi ngưỡng 30% sau hai năm nhậm chức, tỷ lệ ủng hộ cựu Tổng thống Moon Jae-in xuống dưới ngưỡng này trong năm cầm quyền cuối cùng.Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).