Tổng thống rà soát tình hình phòng dịch COVID-19 trước thềm nghỉ phép

Photo : YONHAP News

Trước thềm nghỉ phép vào tuần sau, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 29/7 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, rà soát tình hình phòng dịch.Tổng thống nhận định dịch COVID-19 đang tái bùng phát nhanh hơn dự báo. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ tiếp tục duy trì đường lối khôi phục đời sống thường nhật. Ông Yoon khẳng định sẽ không áp dụng "giãn cách xã hội" trở lại ngay lập tức, thay vào đó đặt mục tiêu là giảm thiểu số ca nặng và ca tử vong do COVID-19.Tổng thống nhấn mạnh "phòng dịch khoa học" là điều thiết yếu để đạt mục tiêu này. Tổng thống quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia làm Trưởng Ban đối phó với dịch COVID-19, có thể trực tiếp tham dự và nêu ý kiến trong quá trình thảo luận chính sách phòng dịch của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương.Ông Yoon khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để "phòng dịch chính xác, đúng mục đích", đánh giá tình hình một cách khách quan khoa học, có biện pháp cần thiết và đúng đắn.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng chỉ thị các ban ngành hữu quan lập đối sách để không gây bất tiện cho người dân như về việc thiếu cơ sở xét nghiệm, chi phí xét nghiệm. Ông Yoon kêu gọi người dân tuân thủ quy tắc phòng dịch mà Chính phủ đề ra, vì cuộc sống bình thường mới.Tiếp đó, Tổng thống đã tới thăm một đồn cảnh sát, tiến hành kiểm tra tình hình an toàn, trị an, động viên khích lệ tinh thần các cảnh sát.