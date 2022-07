Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc tọa đàm với các cựu Tư lệnh quân đồn trú Mỹ

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 29/7 cho biết nhân chuyến thăm Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-seop ngày 28/7 (giờ địa phương) đã có cuộc hội đàm với các cựu Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, trao đổi ý kiến về phương hướng phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Tham dự buổi tọa đàm có đương kim Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Paul LaCamera và các cựu Tư lệnh John Tilelli, Walter Sharp, Vincent Brooks. Phía Hàn Quốc, ngoài Bộ trưởng Lee còn có các cựu Phó Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Jeong Seung-jo, Leem Ho-young, và Choi Byung-hyeok.Các cựu Tư lệnh Mỹ chỉ ra rằng cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với nhiều mối uy hiếp đa dạng, trong đó bao gồm cả mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên. Càng vào lúc này thì hai nước Hàn-Mỹ càng cần phải hợp tác chặt chẽ để cùng ứng phó.Bộ trưởng Lee nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa Hàn Quốc và Mỹ là vô cùng quan trọng để răn đe hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên. Đặc biệt, hai bên đang xúc tiến nhiều biện pháp đa dạng nhằm tăng cường trạng thái phòng thủ liên quân.Trước đó, Bộ trưởng Lee đã tham dự "Hội thảo hòa bình tương lai đồng minh Hàn-Mỹ" do Quỹ đồng minh Hàn-Mỹ và Hiệp hội cựu chiến binh Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đồng tổ chức, bày tỏ cảm ơn sự cống hiến và tình hữu nghị của các cựu binh từng tham gia chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và các quân nhân từng đồn trú tại Hàn Quốc.Trong ngày 29/7 (giờ địa phương), Bộ trưởng Lee sẽ hội đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin, dự kiến chia sẻ đánh giá về tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc, thảo luận sâu về các vấn đề trong quan hệ đồng minh, như nâng cao năng lực răn đe mở rộng, bước đi tiếp theo sau thỏa thuận đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ hồi tháng 5.Một quan chức Bộ Quốc phòng cho biết Bộ trưởng hai bên sẽ trao đổi về 4 nghị sự chính là tình hình bán đảo Hàn Quốc, trạng thái phòng thủ liên quân, hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật, tình hình khu vực và hợp tác an ninh toàn thế giới.