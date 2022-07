Du khách nước ngoài tới Hàn Quốc tháng 6 tăng gần ba lần so với cùng kỳ năm 2021

Photo : YONHAP News

Cơ quan Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 29/7 công bố "Thống kê du lịch Hàn Quốc tháng 6". Trong tháng trước, có 227.713 khách du lịch nước ngoài tới thăm Hàn Quốc, tăng 195,6% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, du khách Mỹ đạt 55.444 người, tăng 205,3%, được phân tích là do Chính phủ nới lỏng điều kiện nhập cảnh, như miễn cách ly với người đã tiêm phòng vắc-xin COVID-19.Số khách Singapore là 10.462 người, tăng vọt so với con số 95 khách của tháng 6 năm ngoái, mức tăng lên tới 10.912,6%. Một quan chức Cơ quan Du lịch Hàn Quốc cho biết Singapore là quốc gia mà Hàn Quốc đã ký kết hiệp định "Khu vực an toàn du lịch" (Travel Bubble), số đoàn khách du lịch tới Hàn Quốc đang liên tục tăng mạnh.Khách du lịch người Thái Lan tháng 6 vừa qua đạt 16.822 người, tăng 1.712,7% so với năm ngoái (928 người). Số khách Hong Kong cũng tăng 738%, khách Đài Loan tăng 266,5%. Ngược lại, khách du lịch đến từ Trung Quốc giảm 1,6% do nước này siết chặt quy định xuất nhập cảnh phòng dịch COVID-19.Mặt khác, trong tháng 6 năm nay, có 412.798 người dân Hàn Quốc ra nước ngoài, tăng 419,6% so với cùng kỳ năm ngoái (79.446 người).