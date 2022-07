Tổ chức cuộc thi bơi tại hồ Seokchon và leo 123 tầng Lotte World Tower

Photo : YONHAP News

Công ty bất động sản và phát triển Lotte (Lotte Property & Development) ngày 29/7 công bố tổ chức cuộc thi bơi và chạy kết hợp (aquathlon) "LOTTE Oe Race 2022" vào ngày 7/8 tới. Trong đó, các thí sinh tham gia sẽ bơi 1,5 km tại hồ Seokchon (quận Songpa, Seoul) gần Lotte World Tower và leo 2.917 bậc cầu thang của tòa cao ốc 123 tầng này. Cuộc thi đã được lược phần đua xe đạp so với ba môn phối hợp (triathlon).Đây là lần đầu tiên một cuộc thi bơi được tổ chức tại hồ Seokchon. Phía Lotte giải thích đã ủy thác cho cơ quan chuyên môn kiểm tra chất lượng nguồn nước, kết quả là nước hồ được đánh giá có "chất lượng rất tốt" theo tiêu chuẩn của Liên đoàn ba môn phối hợp quốc tế (ITU). Công ty bất động sản và phát triển Lotte đã thực hiện dự án cải thiện nguồn nước hồ Seokchon cùng với chính quyền quận Songpa và công ty Lotte Holdings.Để đảm bảo an toàn, chỉ có hội viên các câu lạc bộ bơi lội hoặc ba môn phối hợp mới được tham gia. Thời hạn đăng ký là tới hết ngày 3/8 trên ứng dụng "Oe" (One Earth), một nền tảng về các sự kiện thể thao. Thí sinh tham dự có thể bơi thử tại hồ Seokchon vào ngày 6/7, một ngày trước cuộc thi.Ban tổ chức sẽ trao từ giải nhất tới giải ba cho 6 người cả nam và nữ. Giải nhất sẽ được phần thưởng là một phiếu mua sắm Lotte trị giá 3 triệu won (2.300 USD).Giám đốc điều hành Công ty bất động sản và phát triển Lotte Ryu Je-don bày tỏ vui mừng vì công ty có thể tổ chức sự kiện đặc biệt này tại hồ Seokchon. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục nỗ lực làm sạch nguồn nước tại hồ, để biến đây vừa là nơi vui chơi, vừa là không gian văn hóa cho người dân Seoul.