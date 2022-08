Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ nhất trí khởi động cơ chế thảo luận năng lực răn đe mở rộng vào tháng 9

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin ngày 29/7 (giờ địa phương) đã tổ chức hội đàm song phương tại Mỹ, một tháng sau cuộc gặp trước đó của quan chức hai nước tại Hội nghị cấp cao an ninh châu Á (còn gọi là Đối thoại Shangri-La) diễn ra tại Singapore.Tại đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định đồng minh Hàn-Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi hành động nguy hiểm và gây bất ổn của Bắc Triều Tiên.Bộ trưởng Lee Jong-sup cũng cho rằng mối đe dọa từ miền Bắc càng lớn và nước này càng có hành động khiêu khích thì Seoul và Washington càng cần củng cố hơn nữa mối quan hệ đồng minh.Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un gần đây đã nâng mức cảnh báo quân sự đối với Hàn Quốc trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 69 năm ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (27/7/1953).Trong bối cảnh này, Seoul và Washington đã nhất trí kích hoạt cơ chế thảo luận chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng trong thời gian sớm nhất, để thảo luận phương án tăng cường “chiếc ô hạt nhân”, hay còn được hiểu là "năng lực răn đe mở rộng", của Mỹ với Hàn Quốc.Về vấn đề này, quan chức Chính phủ Seoul cho biết hai bên đã nhất trí khởi động cơ chế thảo luận vào tháng 9 tới. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, các cuộc tập trận nhằm vận hành vũ khí chiến lược trang bị hạt nhân của Mỹ như tàu sân bay hạt nhân hay máy bay ném bom chiến lược cũng sẽ sớm được tổ chức.Mặc khác, hai bên cũng nhất trí tổ chức cuộc tập trận chung của liên quân vào cuối tháng 8 với tên gọi mới "Ulchi Freedom Shield" (UFS), tạm dịch là "Lá chắn tự do Ulchi", được hợp nhất với cuộc tập trận "Ulchi" của Hàn Quốc. Có thể hiểu đây là cuộc tập trận tương tự tập trận chung thường niên cơ động ngoài trời của liên quân Hàn-Mỹ mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” (UFG - Ulchi Freedom Guardian) được tiến hành cho đến năm 2017.Trong thông cáo báo chí riêng, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Bộ trưởng hai nước cũng chia sẻ tầm quan trọng của hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật. Về vấn đề này, ông Lee cho biết hai bên đã chia sẻ về mong muốn tiếp tục duy trì tập trận chung song phương Hàn-Mỹ và ba bên Hàn-Mỹ-Nhật ở cấp độ như trước năm 2017.