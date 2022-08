Tốc độ tăng số ca nhiễm COVID-19 mới có xu hướng chững lại

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 1/8, Hàn Quốc ghi nhận 44.689 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 44.253 ca phát sinh trong cộng đồng và 436 ca ngoại nhập. Số ca mắc mới cao gấp 1,24 lần so với một tuần trước và 1,7 lần so với cách đây hai tuần, xu hướng tăng vẫn tiếp tục song tốc độ tăng có xu hướng chững lại.Số ca bệnh nguy kịch tăng 3 ca lên 287 ca, cao nhất trong vòng 75 ngày kể từ 18/5 (313 ca). Trong đó, 234 ca (81,5%) là người trên 60 tuổi. Số ca nguy kịch cao gấp 1,99 lần so với một tuần trước và 3,54 lần so với hai tuần trước.Công suất giường dành cho bệnh nhân nguy kịch là 29,9%. Thêm 21 ca tử vong so COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,13%. Theo nhóm tuổi, 12 ca tử vong ở người trên 80 tuổi, 6 ca ở độ tuổi ngoài 70, nhóm tuổi 50, 40 và 20 mỗi nhóm 1 ca.Tính đến 0 giờ ngày 1/8, 468.492 ca đang điều trị tại nhà, giảm khoảng 21.000 ca.Công tác tiêm chủng mũi 4 cho người ngoài 50 tuổi đã đặt lịch trước sẽ bắt đầu từ ngày 1/8. Cơ quan phòng dịch khuyến cáo người dân tích cực tiêm mũi bổ sung để giảm nguy cơ tử vong.Mặt khác, Chính phủ quyết định dừng hoạt động theo dõi sức khỏe (gọi điện thoại xác nhận tình trạng mỗi ngày một lần) đối với bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà thuộc nhóm nguy cơ rủi ro cao ngoài 60 tuổi và bệnh nhân suy giảm miễn dịch từ ngày 1/8.Chính phủ giải thích nhóm rủi ro cao cần phải đến trung tâm điều trị về bệnh hô hấp hoặc cơ quan điều trị một cửa để thăm khám và kê đơn như các bệnh nhân thông thường khác, nhằm xác định tình trạng bệnh một cách chính xác.Từ ngày 2/8, người từng tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19 nhưng không có triệu chứng sẽ được làm xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên miễn phí, song vẫn phải chi trả phí khám bệnh.