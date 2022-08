Cán cân thương mại Hàn Quốc thâm hụt 4 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/8 công bố số liệu thống kê về xuất nhập khẩu tháng 7. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu tháng trước đạt 60,7 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái; kim ngạch nhập khẩu đạt 65,37 tỷ USD, tăng mạnh 21,8%.Như vậy, cán cân thương mại tháng 7 thâm hụt 4,67 tỷ USD, xu hướng thâm hụt 4 tháng liên tiếp kể từ tháng 4. Đây cũng là lần đầu tiên cán cân thương mại thâm hụt 4 tháng liền sau 14 năm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 (thâm hụt tháng 6-9).Kim ngạch xuất khẩu cao hơn 5,2 tỷ USD so với mức cao kỷ lục tháng 7 năm ngoái (5,55 tỷ USD), đà tăng 21 tháng liên tiếp, bất chấp chính sách thắt chặt tiền tệ của các nền kinh tế lớn nhằm đối phó với lạm phát toàn cầu và số ngày làm việc trong tháng trước ít hơn một ngày.Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu 7 mặt hàng chủ lực gồm chíp bán dẫn và chế phẩm dầu mỏ đều tăng. Đặc biệt, xuất khẩu chế phẩm dầu mỏ và xe ô tô đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay, chíp bán dẫn cũng đạt cao nhất chỉ xét riêng trong tháng 7.Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), Trung Nam Mỹ giảm; song kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường khác như Mỹ, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên minh châu Âu (EU) tăng. Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ và Ấn Độ cao nhất theo tháng, kim ngạch xuất khẩu sang ASEAN và EU cao kỷ lục chỉ xét riêng trong tháng 7.Trong bối cảnh giá năng lượng liên tục ở mức cao, kim ngạch nhập khẩu theo tháng của Hàn Quốc đã trên ngưỡng 60 tỷ USD 5 tháng liên tiếp. Kim ngạch nhập khẩu năng lượng như dầu thô, khí đốt đạt 18,5 tỷ USD, tăng 8,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, kéo kim ngạch xuất khẩu toàn ngành tăng.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên giải thích ngoài Hàn Quốc, tình trạng thâm hụt thương mại thời gian gần đây cũng đang xảy ra ở các nước phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng như Nhật Bản, Đức và Pháp.