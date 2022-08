Người dân đổ về các bãi biển nghỉ mát mùa hè

Photo : YONHAP News

Nhiều người dân Hàn Quốc đã bắt đầu đổ về các khu nghỉ mát mùa hè, nhất là các bãi biển đều chật kín người, bất chấp mối lo ngại dịch COVID-19.Tại bãi biển Gyeongpo, thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon, một khung cảnh quen thuộc vào mỗi mùa hè đó là những chiếc ô nhiều màu sắc chạy dọc bãi cát. Khách tham quan tới bãi biển để thư giãn, chơi đùa cùng sóng biển và cát, lưu giữ lại những ký ức cùng bạn bè, gia đình. Một du khách đến từ Seoul chia sẻ chỉ đợi tới mùa hè để có thể lưu lại những ký ức đẹp nhất cùng bạn bè.Bất cứ nơi nào, từ trên biển cho tới bãi cát hay những con đường đều chật kín người. Tất cả du khách và người dân đều bỏ khẩu trang khi chơi đùa với nước, khuôn mặt ai cũng nở nụ cười rạng rỡ.Còn ở huyện Jangheung, tỉnh Nam Jeolla những ngày này đang diễn ra "Lễ hội nước Jeongnamjin Jangheung", bắt đầu từ ngày 30/7 đến ngày 7/8. Một trong các chương trình của lễ hội là màn tái hiện lại khung cảnh đoàn người hộ tống vương phi triều Joseon. Khách du lịch và người dân địa phương cùng chơi trò "bắn súng nước" giữa đường phố. Cả người lớn, trẻ em đều hào hứng tham gia, những căng thẳng thường ngày dường như cũng được "hạ nhiệt".Một khách tham quan đến từ Seoul cho biết do dịch COVID-19 mà phải ba năm rồi mới được cùng gia đình tham dự lễ hội nước. Đây là một cơ hội tốt để các em nhỏ có thể giải tỏa phần nào stress.Trong khi đó, những người dân không thể đi nghỉ mát thì an ủi phần nào bằng các trò chơi nước giữa lòng thành phố. Người dân thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi thì tham gia "Lễ hội Aramarine Gimpo" diễn ra trong hai ngày 30-31/7. Một người dân địa phương chia sẻ những lễ hội này không mấy khi được tổ chức, nên phải tranh thủ cơ hội để tham gia các trò chơi nước. Ngoài ra, lễ hội còn tổ chức cả đào tạo về chơi nước một cách an toàn.Nhiều người dân lại chọn tận hưởng kỳ nghỉ hè theo những hình thức khác nhau, như tham gia cuộc thi chèo sup, tới sân trượt băng vào giữa mùa hè để hạ nhiệt cái nóng cùng gia đình, người thương, bạn bè. Một số người dân Seoul thì chọn tới sông Hàn hóng gió hoặc các rạp chiếu phim để làm dịu các buổi đêm nhiệt đới khó ngủ.