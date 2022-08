Hội nghị đánh giá về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân được nối lại sau hai năm

Photo : YONHAP News

Hội nghị đánh giá về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 10 đã được tổ chức vào ngày 1/8 (giờ địa phương) tại trụ sở Liên hợp quốc (New York, Mỹ) sau hai năm bị hoãn do dịch COVID-19.Hội nghị sẽ kéo dài đến ngày 26/8, trong đó các bên tham gia hiệp ước sẽ đánh giá về nghĩa vụ giải trừ vũ khí hạt nhân của 5 nước sở hữu hạt nhân gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga, đồng thời đánh giá việc cấm phát triển và sở hữu hạt nhân của các nước khác.Ngay trong ngày đầu của hội nghị, các bên đã tập trung thảo luận về lo ngại Bắc Triều Tiên có dấu hiệu tiếp tục thử hạt nhân, mối đe dọa hạt nhân của Nga đối với Ukraine và vấn đề phát triển hạt nhân của Iran. Vào năm 2003, miền Bắc đã đơn phương rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.Tại hội nghị, Bộ trưởng các nước Mỹ, Anh, Pháp và Bắc Ireland đã ra một tuyên bố chung, nhận định việc Bắc Triều Tiên phát triển hạt nhân và tên lửa đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với an ninh chung, qua đó cam kết giải trừ chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chỉ ra rằng Bình Nhưỡng đang mở rộng chương trình hạt nhân bất hợp pháp và tiếp tục có hành động khiêu khích với các nước trong khu vực. Ông cho rằng ngay trong lúc này, miền Bắc đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân thứ 7.Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra một tuyên bố riêng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải trừ hạt nhân trên toàn thế giới. Ông Biden yêu cầu Nga ngừng cuộc chiến tại Ukraine, ngồi vào bàn đàm phán kiểm soát hạt nhân và tên lửa, kêu gọi Trung Quốc tham gia vào cuộc đàm phán răn đe vũ khí hạt nhân.Tuy nhiên, do Washington, Bắc Kinh và Matxcơva đang trong thế đối đầu mạnh mẽ, có lo ngại cho rằng văn bản kết quả hội nghị này sẽ không được thông qua như trong cuộc họp trước đó vào năm 2015.Hội nghị đánh giá về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân tổ chức 5 năm một lần. Cuộc họp lần này diễn ra sau 7 năm do cuộc họp vốn dự định tổ chức vào năm 2020 đã bị hoãn do dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới.