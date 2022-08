Ra mắt Vụ Cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và an toàn

Photo : YONHAP News

Vụ Cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc đã chính thức được ra mắt vào ngày 2/8.Trong thời gian tới, Vụ Cảnh sát sẽ đóng vai trò hỗ trợ quá trình thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Bộ trưởng Hành chính và an toàn, như tiến cử sĩ quan cảnh sát cấp Đại úy trở lên, được nêu cụ thể trong các điều luật liên quan như Luật Cảnh sát, Luật Công chức cảnh sát.Vụ Cảnh sát sẽ gồm 16 người chia làm ba Ban, là Ban hỗ trợ quản lý chung, Ban hỗ trợ nhân sự và Ban hỗ trợ cảnh sát tự trị.Vụ trưởng Vụ Cảnh sát là ông Kim Soon-ho, Vụ trưởng Vụ Điều tra an ninh thuộc Cơ quan điều tra quốc gia, Cơ quan Cảnh sát quốc gia, là một người không tốt nghiệp Đại học Cảnh sát.Trưởng Ban hỗ trợ nhân sự là Trưởng Ban điều tra tội phạm phụ nữ và thiếu niên thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Bang Yoo-jin, Trưởng Ban hỗ trợ cảnh sát tự trị là cán bộ phụ trách cảnh sát tự trị thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Woo Ji-wan, Trưởng Ban hỗ trợ quản lý chung là Trưởng phòng tổ chức xã hội Bộ Hành chính và an toàn Lim Cheol-eon.Văn phòng của Vụ Cảnh sát được đặt tại trụ sở Chính phủ ở Seoul, gần với Cơ quan Cảnh sát quốc gia, nhằm thiết lập một cơ chế trao đổi, hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát.Quá trình thành lập Vụ Cảnh sát trong thời gian qua đã làm dấy lên tranh cãi gay gắt ở giới cảnh sát tuyến đầu, thậm chí Giám đốc Sở Cảnh sát các địa phương trên toàn quốc đã nhóm họp để nêu lập trường phản đối.Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min cam kết trong thời gian tới, Vụ Cảnh sát sẽ tích cực trao đổi, nỗ lực hết sức để các cảnh sát vừa giữ được niềm tự hào, vừa có thể tập trung vào việc bảo vệ sự an toàn và nhân quyền của người dân.