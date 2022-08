Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 6,3%

Photo : YONHAP News

Trong “Xu hướng giá tiêu dùng tháng 7” công bố ngày 2/8, Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc cho biết chỉ số giá tiêu dùng tháng trước đạt 108,74 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 6,3% so với một năm trước, mức tăng cao nhất sau 23 năm 8 tháng kể từ tháng 11 năm 1998 (6,8%), thời kỳ khủng hoảng tài chính châu Á.Sau khi ở ngưỡng 4% trong tháng 3 và 4 năm nay, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng đạt 5,4% trong tháng 5 rồi ở mốc 6% trong tháng 6 và tăng thêm 0,3% chỉ sau một tháng.Nguyên nhân được phân tích là do mặc dù đà tăng của giá dầu đã chững lại song mức tăng vẫn lớn so với một năm trước, giá dịch vụ cá nhân như dịch vụ ăn ngoài, giá sản phẩm nông sản, chăn nuôi, thủy sản cũng như giá điện, gas tăng kéo giá tiêu dùng leo thang.Theo mặt hàng, giá sản phẩm công nghiệp tăng 8,9%, trong đó nhóm hàng xăng dầu tăng mạnh nhất với 35,1%. Cụ thể, dầu diesel tăng 47%, xăng 25,5%, dầu hỏa 80%, khí hóa lỏng (LPG) dùng cho ô tô 21,4%. Thực phẩm chế biến tăng 8,2%, mỹ phẩm chức năng 14,4%, bánh mỳ 12,6%.Tốc độ tăng giá nhóm hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản là 7,1%; trong đó các loại rau củ tăng 25,9%, gồm cải thảo 72,7%, dưa chuột 73%, xà lách 63,1%, hành lá 48,5% và cải bó xôi 70,6%. Ngoài ra, thịt lợn tăng 9,9% và thịt bò nhập khẩu tăng 24,7%.Giá điện, gas tăng 15,7%, phản ánh ảnh hưởng của việc nâng giá các mặt hàng này từ tháng 4. Cụ thể, giá điện tăng 18,2%, gas đô thị tăng 18,3%, phí sưởi ấm 12,5%.Giá dịch vụ tăng 4%, trong đó dịch vụ cá nhân tăng 6%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4 năm 1998 (6,6%). Giá dịch vụ ăn ngoài tăng 8,4%.Chỉ số giá sinh hoạt, thể hiện cảm nhận thực tế về giá cả, tăng 7,9% so với một năm trước, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 1998 (10,4%).Chỉ số vật giá cơ bản (chỉ số giá tiêu dùng trừ mặt hàng nông sản và các loại xăng, dầu), phản ánh dòng chảy chung của giá cả, cũng tăng 4,5%, mức tăng cao nhất kể từ tháng 3 năm 2009 (4,5%).Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết các yếu tố bên ngoài dẫn đến giá tiêu dùng leo thang như giá dầu quốc tế đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Hiệu ứng cơ sở từ việc tỷ lệ tăng giá tiêu dùng cao hồi tháng 8, 9 năm ngoái cũng được kỳ vọng sẽ khiến đà tăng của giá cả sẽ không mở rộng hơn trong tháng 8. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tỷ lệ tăng giá tiêu dùng sẽ rớt xuống dưới mức 6%, nhưng cũng ít khả năng sẽ đạt đỉnh ở ngưỡng 7% do tốc độ tăng giá có xu hướng chững lại.