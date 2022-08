Đảng đối lập chỉ trích việc thành lập Vụ Cảnh sát là bước lùi 31 năm trong lịch sử ngành cảnh sát

Photo : YONHAP News

Đại diện đảng đối lập Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Park Hong-keun ngày 2/8 đã chỉ trích việc Chính phủ đương nhiệm ra mắt Vụ Cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và an toàn vào cùng ngày chính là một bước lùi 31 năm trong lịch sử ngành cảnh sát.Ông Park chỉ ra rằng Vụ Cảnh sát ra đời chỉ nhằm phục vụ riêng cho Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol, chà đạp lên sự lo ngại của người dân và sự phản đối gay gắt của giới cảnh sát tuyến đầu.Đại diện đảng đối lập cho biết biên bản và báo cáo kết quả cuộc họp trong vòng một tháng qua của Ủy ban tư vấn chế độ cảnh sát, nơi đưa ra dự thảo khuyến nghị thành lập Vụ Cảnh sát, không hề được công bố. Ông Park chỉ ra rằng một vấn đề quốc gia có liên quan tới sự thay đổi cơ chế chỉ huy cảnh sát lại được thảo luận "trong phòng kín" mà không hề có một tài liệu nào được công bố là điều tuyệt đối không thể chấp nhận tại một quốc gia dân chủ như Hàn Quốc.Đại diện Park nhấn mạnh vai trò của Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia đang quan trọng hơn bất cứ lúc nào trước cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hiện nay, khi cảnh sát đang bị hạ thấp vai trò, từ "chiếc gậy của nhân dân" thành "tay sai của quyền lực". Vậy nhưng ứng cử viên Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Yoon Hee-geun lại không khác gì "Giám đốc thực vật". Thay vì thu thập đầy đủ ý kiến nội bộ ngành cảnh sát, ứng cử viên Yoon lại ra quyết định kỷ luật, trả đũa những cán bộ cảnh sát nêu lập trường phản đối về việc thành lập Vụ Cảnh sát.Trong khi 56% nghị sĩ Quốc hội đã nêu ý kiến phản đối thành lập Vụ Cảnh sát, và hơn 470.000 người đăng tải khuyến nghị Văn phòng Tổng thống rút lại quyết định, thì Vụ Cảnh sát vẫn được thành lập theo ý của chính quyền đương nhiệm. Ông Park nhấn mạnh một điều dễ thấy là Vụ trưởng Vụ Cảnh sát sẽ chỉ đóng vai trò "con rối" bên cạnh Bộ trưởng Hành chính và an toàn.Đại diện đảng Dân chủ đồng hành khẳng định sẽ kiểm chứng nghiêm ngặt tư chất của ứng cử viên Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia trong phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội, để xem đây có phải là một nhân vật phù hợp với tính độc lập của Cơ quan Cảnh sát hay không. Đảng này cũng sẽ lật lại từng vấn đề trong quá trình ra mắt Vụ Cảnh sát.Cũng trong ngày 2/8, Ủy ban Cảnh sát quốc gia đã mở buổi họp báo, bày tỏ lấy làm tiếc về việc Vụ Cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và an toàn được ra mắt vào cùng ngày, không phản ánh ý kiến của Ủy ban này trong thời gian qua, lo ngại về các vấn đề trong hệ thống lập pháp, pháp lệnh liên quan. Trong thời gian tới, Ủy ban sẽ theo dõi xem hoạt động của Vụ Cảnh sát có tuân thủ đúng các pháp lệnh liên quan đến cảnh sát căn cứ theo Hiến pháp hay không, qua đó để ngỏ khả năng sẽ có đối phó về mặt pháp lý.Chủ tịch Ủy ban Kim Ho-cheol khẳng định Ủy ban Cảnh sát quốc gia là cơ quan ra quyết định dựa trên cơ chế đồng thuận mang tính ràng buộc, không phải là một ủy ban tư vấn như lập luận của Bộ Hành chính và an toàn. Trong thời gian tới, Ủy ban Cảnh sát quốc gia sẽ thẩm định và ra quyết định một cách có trách nhiệm về các hạng mục dự kiến được thảo luận tại Ủy ban Phát triển chế độ cảnh sát trực tiếp dưới quyền Thủ tướng.