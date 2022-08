Quy mô giao dịch trực tuyến về du lịch và văn hóa quý II/2022 tăng gấp đôi

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 1/8 công bố báo cáo “Xu hướng mua sắm trực tuyến tháng 6 năm 2022”, cho biết quy mô giao dịch về du lịch và dịch vụ giao thông quý II năm nay đạt 4.614,6 tỷ won (3,53 tỷ USD), tăng 100% so với một năm trước, mức tăng theo quý cao nhất kể từ khi lập số liệu thống kê từ năm 2017.Đây được phân tích là nhờ tác động từ việc Chính phủ quyết định dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội từ cuối tháng 4. Quy mô giao dịch về du lịch và dịch vụ giao thông trong tháng 5 và tháng 6 tăng 102,1% và 102% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong quý II, quy mô giao dịch văn hóa và dịch vụ giải trí là 706,8 tỷ won (541 triệu USD), tăng 127,7% so với quý II năm 2021.Tổng quy mô giao dịch mua sắm trực tuyến là 50.590,3 tỷ won (38,74 tỷ USD), tăng 11,1% so với một năm trước; trong đó, thực phẩm và đồ uống tăng 16,6%, quần áo tăng 15%, ngược lại mỹ phẩm giảm 19,3%, đồ nội thất giảm 4,3%.Quy mô giao dịch trực tuyến trên điện thoại di động là 37.556,2 tỷ won (28,76 tỷ USD), chiếm 74,2%.Quy mô giao dịch mua sắm trực tuyến trong tháng 6 là 16.780,6 tỷ won (12,85 tỷ USD), tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái; dịch vụ ăn uống như giao đồ ăn đạt 2.625 tỷ won (2 tỷ USD), tăng 4,6%.Mặt khác, doanh thu bán hàng trực tuyến ra nước ngoài của quý II đạt 506 tỷ won (387 triệu USD), giảm 58,6% so với một năm trước, đà giảm 7 quý liên tiếp kể từ quý IV/2020. Doanh thu bán hàng sang Trung Quốc giảm 65,8%, Mỹ giảm 25,7% và Nhật Bản giảm 10,6%.Theo sản phẩm, doanh thu bán mỹ phẩm ra nước ngoài giảm 67,3%, quần áo và các sản phẩm liên quan đến thời trang giảm 16,6%, thiết bị gia dụng, điện tử và viễn thông giảm 74,9%.Quy mô mua sắm trực tuyến từ nước ngoài đạt 1.302,1 tỷ won (995 triệu USD), tăng 16,1% so với một năm nước. Mua sắm từ Trung Quốc tăng 44,4%, Mỹ tăng 6,4% và Nhật Bản tăng 31,1%. Mua sắm quần áo và các sản phẩm liên quan đến thời trang tăng 21,4%, thực phẩm và đồ uống tăng 12,1%, và sản phẩm thể thao, giải trí 27,2%, thiết bị gia dụng, điện tử và viễn thông giảm 4,6%.