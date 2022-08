Hơn 70% người dân Hàn Quốc phản đối hạ độ tuổi vào lớp 1 xuống 5 tuổi trong khảo sát năm 2007

Photo : YONHAP News

Giới giáo dục ngày 2/8 cho biết Viện phát triển giáo dục Hàn Quốc (KEDI) từng hai lần công bố báo cáo "Phương án cải cách hệ thống giáo dục, chuẩn bị cho xã hội tương lai" vào các năm 2006 và 2007.Báo cáo này phân tích về các vấn đề trong hệ thống giáo dục các bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông hiện hành, các kịch bản cải cách đa dạng, khảo sát quy mô lớn với đối tượng là chuyên gia giáo dục và phụ huynh học sinh.Trong báo cáo lần hai tiến hành vào năm 2007, nhóm nghiên cứu đã tiến hành theo hình thức phỏng vấn trực tiếp với 1.200 sinh viên đại học, 1.550 phụ huynh độ tuổi từ 30 tới 60. Kết quả là tỷ lệ phản đối việc "hạ độ tuổi vào lớp 1 xuống thành tròn 5 tuổi do tốc độ phát triển của trẻ đang ngày càng nhanh" đạt từ 62% đến 73% tùy theo từng nhóm đối tượng.Đặc biệt, càng là tầng lớp trẻ thì số ý kiến phản đối ngày càng cao. Tỷ lệ phản đối ở nhóm 20 tuổi là 73%, nhóm 30 tuổi là 67,2%, cao hơn tỷ lệ phản đối ở nhóm 50 tuổi là 62,4%, và nhóm 60 tuổi là 63,4%.Theo khu vực, tỷ lệ phản đối ở thủ đô Seoul và các địa phương lân cận thủ đô đạt 72,6%, các thành phố vừa và nhỏ là 68,6%.Trong kết quả khảo sát năm đầu tiên 2006 tiến hành với các chuyên gia giáo dục và giáo viên các bậc học cũng cho kết quả tương tự. 89% trong số 1.696 người tham gia khảo sát tán thành việc giữ nguyên độ tuổi vào lớp 1 hiện nay là tròn 6 tuổi. 72,9% người phản đối việc hạ độ tuổi nhập học tiểu học xuống 5 tuổi.Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng việc cải cách hệ thống giáo dục sẽ có thể gây ra tác động về mặt xã hội rất lớn, nếu không hình thành được sự đồng tình rộng rãi trong dân chúng thì không thể nào đảm bảo được thành công. Việc cho học sinh đi học sớm hơn một năm sẽ có thể làm dấy lên sự phản đối của các bậc phụ huynh, khi con em họ phải chạy đua học hành quá sớm.Ngoài ý kiến dư luận thì vấn đề chi phí, kinh tế xã hội cũng bị chỉ ra là gánh nặng không hề nhỏ. Trong trường hợp tái tổ chức lại giáo dục bậc tiểu học thì sẽ phải đối mặt với luồng ý kiến trái chiều từ giới chuyên gia liên quan đến việc sắp xếp nội dung giáo dục, thêm vào đó là việc áp dụng hệ thống giáo dục mới-cũ đan xen trong những năm đầu sẽ có thể gây hỗn loạn cho việc giảng dạy, các kỳ thi đầu vào trung học phổ thông, kỳ thi tuyển sinh đại học. Điều này sẽ có thể kéo theo các vấn đề xã hội khi số học sinh thi lại và tỷ lệ thanh niên thất nghiệp tăng.Nhóm nghiên cứu ước tính rằng nếu đẩy sớm một năm độ tuổi vào học lớp 1, áp dụng tuần tự trong vòng 4 năm từ năm 2008, thì từ lúc đó cho tới khi những học sinh này tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 2022, riêng chi phí để tăng số lượng giáo viên sẽ tốn kém 1.428,4 tỷ won (1,09 tỷ USD theo tỷ giá hiện nay).Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng người dân cũng đồng tình về tầm quan trọng của việc giáo dục cho trẻ 5 tuổi, nhưng hoài nghi về việc có cần thiết phải cho trẻ vào lớp 1 từ 5 tuổi hay không. Sự thật là trẻ em đang phát triển về mặt thể chất, tinh thần nhanh hơn so với quá khứ, nhưng vẫn thiếu chứng cứ để cho rằng sự thay đổi này đủ để trẻ 5 tuổi vào học lớp 1.Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh trẻ 5 tuổi cần hơn cả là sự mở rộng giáo dục ở bậc mầm mon, chứ không phải là vào lớp 1 sớm. Việc nhập học tiểu học sớm sẽ tốn kém chi phí hơn nhiều so với hiệu quả đạt được, cũng như thiếu chứng cứ cho thấy các em bé 5 tuổi có thể thích ứng tốt với bậc tiểu học. Do đó, nhóm nghiên cứu cho rằng chưa nên đẩy sớm độ tuổi vào lớp 1.