Thị phần của ba doanh nghiệp pin Hàn Quốc giảm 9% trong nửa đầu năm 2022

Photo : YONHAP News

Theo công ty chuyên khảo sát thị trường năng lượng SNE Research của Hàn Quốc, trong nửa đầu năm nay, tổng năng lượng pin ô tô điện được đăng ký trên toàn thế giới đạt 203,4 GWh. Trong đó, tổng năng lượng pin ô tô điện của ba nhà sản xuất pin Hàn Quốc là LG Energy Solution, SK On, Samsung SDI là 52,4 GWh, chiếm 25,8% thị phần toàn cầu, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái (34,9%).Trong đó, công ty LG Energy Solution vẫn duy trì vị trí thứ hai thế giới, nối tiếp năm ngoái, nhưng thị phần đã giảm 9,4%, từ 23,8% xuống 14,4%. Công ty SK On thì đứng thứ 5, thị phần tăng 1,2% lên 6,5%. Công ty Samsung SDI giảm 0,9%, còn 4,9%, đứng thứ 6.Thị phần của các doanh nghiệp pin Trung Quốc tăng mạnh trong nửa đầu năm. Công ty CATL của Trung Quốc dẫn đầu thế giới, với thị phần đạt 34,8%, tăng 6,2%. Công ty BYD của Trung Quốc đứng thứ ba với thị phần đạt 11,8%, tăng 5%.Công ty Panasonic của Nhật Bản đứng thứ 4, thị phần đạt 9,6%, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái.SNE Research phân tích phần lớn các công ty pin Trung Quốc đang dẫn đầu xu hướng tăng trưởng thị trường pin. Tất cả các công ty Trung Quốc nằm trong Top 10 đều đạt mức tăng trưởng cao.Tổng lượng sử dụng pin ô tô điện trên toàn thế giới được đăng ký trong tháng 6 đạt 45,2 GWh, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. SNE Research phân tích thị trường ô tô điện đang duy trì đà tăng trưởng đều đặn 24 tháng liên tiếp, bất chấp đại dịch COVID-19, đặc biệt là ở khu vực Trung Quốc. Công ty này chỉ ra rằng ba nhà sản xuất pin Hàn Quốc cần lập chiến lược linh hoạt để đối phó với thị trường nội địa Trung Quốc.