Hàn Quốc xúc tiến phòng dịch tập trung theo khu vực nhiều ca nhiễm COVID-19

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 3/8. Hàn Quốc ghi nhận 119.922 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 199.322 ca phát sinh trong cộng đồng và 600 ca ngoại nhập.Số ca bệnh nguy kịch là 284 ca, tăng 2 ca so với một ngày trước. Thêm 26 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,13%.Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Lee Ki-il cho biết số ca nhiễm COVID-19 lũy kế từ đầu dịch đến nay đã vượt 20 triệu ca, tương đương 38,8% dân số. Xu hướng tăng số ca nhiễm mới đã chững lại song vẫn còn quá sớm để có thể an tâm.Thứ trưởng Lee cho biết trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiến hành phòng dịch tập trung vào khu vực có nhiều ca nhiễm để duy trì đời sống thường nhật của người dân dựa trên vắc-xin, thuốc điều trị và hệ thống ứng phó y tế tăng cường thay vì áp dụng lệnh giãn cách xã hội.Để làm được điều này, Chính phủ đang thúc đẩy chuyển đổi hệ thống y tế thông thường, tập trung vào các bệnh viện, phòng khám trong khu dân cư, tạo điều kiện để người dân nhanh chóng được điều trị khi xuất hiện triệu chứng COVID-19.Bộ Y tế và phúc lợi cho biết hiện tại có 6.210 giường bệnh, đủ để ứng phó trong trường hợp phát sinh 150.000 ca/ngày và đang đảm bảo có thêm giường bệnh để phòng trường hợp phát sinh 300.000 ca/ngày.Tính đến ngày 2/8, có 9.314 cơ sở y tế "một cửa" trên toàn quốc. Chính phủ sẽ tích cực quảng bá để người có triệu chứng nghi nhiễm nhanh chóng được thăm khám và điều trị trực tiếp.