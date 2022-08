Mãn nhãn với sự kiện quảng bá du lịch “My Soul, Seoul” tại Việt Nam

Photo : KBS News

Sự kiện quảng bá du lịch Hàn Quốc “My Soul, Seoul” đã được tổ chức vào ngày 2/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đây là sự kiện kết hợp giữa sân khấu biểu diễn của nhóm nhạc thần tượng K-pop và chương trình biểu diễn thời trang, làm đẹp.Bữa tiệc âm nhạc “K-Pop Concert” với sự góp mặt của nhóm nhạc nam Highlight, và nữ ca sĩ người Hàn gốc Việt Hari Won dẫn chương trình. Trên khán đài, khán giả như chìm đắm trong sức hút của K-pop khi liên tục vừa hò reo, vừa vẫy gậy cổ vũ phát sáng.Một du khách có mặt tại sự kiện không giấu nổi cảm xúc khi một sự kiện văn hóa Hàn Quốc và K-pop được tổ chức tại Việt Nam trong bối cảnh tình dịch COVID-19 được cải thiện.Trong sự kiện “Seoul Fashion Show”, người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã bị thu hút bởi vẻ đẹp và sức hút của trang phục truyền thống Hàn Quốc Hanbok, thời trang đường phố Seoul.Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon đã tham dự chương trình thời trang, giới thiệu các điểm đến nổi tiếng của thủ đô, quảng bá lễ hội du lịch quy mô lớn “Seoul Festa 2022” sẽ diễn ra từ 10-14/8.Ông Oh cho biết lễ hội du lịch “Seoul Festa 2022” không chỉ có chương trình âm nhạc, giải đua xe ô tô điện mà còn nhiều nội dung văn hóa Hàn Quốc khác ngay giữa lòng trung tâm thủ đô.Hơn 1.000 khán giả Việt Nam đã tập trung tại sự kiện quảng bá du lịch “My Soul, Seoul” lần này. Số người đăng ký nhận vé tham dự chương trình là 9.000 người, gấp 9 lần so với số lượng cho phép, cho thấy sức nóng của làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) tại Việt Nam.Trong khuôn khổ chương trình, cuộc thi “K-pop Cover Dance Festival” và chương trình làm đẹp nơi khán giả có thể xem và trải nghiệm cũng rất được yêu thích.Giám đốc Quỹ Du lịch Seoul Gil Gi-yeon phát biểu thủ đô Seoul là thành phố kết hợp hài hòa giữa nét cổ kính của cố cung và vẻ đẹp hiện đại của đô thị năng động. Quỹ Du lịch Seoul có kế hoạch nhấn mạnh điểm độc đáo này, tiếp tục quảng bá những điểm đáng đến thăm tại thủ đô Seoul.Chính quyền thành phố Seoul có kế hoạch tiếp tục các sự kiện quảng bá du lịch ở nước ngoài nhân lễ hội du lịch quy mô lớn “Seoul Festa 2022” từ 10-14/8.