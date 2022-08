“Cán cân quốc tế Hàn Quốc năm 2022 dự kiến thặng dư 40-50 tỷ USD”

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 2/8, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết cán cân thương mại Hàn Quốc 7 tháng đầu năm 2022 theo tiêu chuẩn thông quan ước tính sẽ thâm hụt 15 tỷ USD. Tuy nhiên, tiêu chuẩn nhập khẩu và xuất khẩu khác với tiêu chuẩn của cán cân quốc tế. Tháng 6 vừa qua, Bộ Kế hoạch và tài chính từng dự đoán cán cân vãng lai, tức cán cân thanh toán quốc tế thực tế của Hàn Quốc năm 2022 dự kiến sẽ thặng dư 40-50 tỷ USD.Con số này giảm 88,3 tỷ USD so với năm 2021 do giá dầu quốc tế leo thang. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hiện cũng đang dự đoán thặng dư cán cân quốc tế Hàn Quốc năm nay đạt khoảng 50 tỷ USD.Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tháng 7 đạt 6,3%. Mức tăng có thu hẹp song vẫn ngưỡng cao. Tổng thống, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế cùng các Bộ trưởng hữu quan đều đang huy động mọi phương tiện chính sách với phương châm đặt ưu tiên hàng đầu vào ổn định đời sống dân sinh.Gần đây, giá xăng, thịt bò và thịt lợn đã có xu hướng giảm, phần nào tác động tích cực đến cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, Chính phủ lo ngại thiệt hại hoa màu do nắng nóng kéo dài và Tết Trung thu năm nay đến sớm hơn so với mọi năm có thể sẽ làm tăng gánh nặng cho người dân. Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan chủ động chuẩn bị đối sách dân sinh cho dịp Tết Trung thu sắp tới.