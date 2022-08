Giá nhà có thể giảm tối đa 0,7% sau một năm nếu BOK nâng 1% lãi suất

Photo : YONHAP News

Nhóm phân tích giá cả thuộc Vụ Khảo sát của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 3/8 công bố báo cáo đánh giá rủi ro thị trường nhà ở.Báo cáo phân tích nếu lãi suất cơ bản tăng 1% thì giá nhà sẽ có thể giảm từ 0,4% đến 0,7% sau một năm, và giảm từ 0,9% đến 2,8% sau hai năm so với kịch bản BOK đóng băng lãi suất.Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho biết kết quả dự đoán trên chỉ xét tới biến số là lãi suất cơ bản. Ngoài lãi suất, còn nhiều yếu tố đa dạng khác ảnh hưởng tới giá nhà như điều kiện huy động vốn, tình hình cung cầu nhà ở, chính sách Chính phủ, tâm lý kỳ vọng. Do vậy, tác động từ việc BOK nâng lãi suất tới giá nhà sẽ có thể khác đi so với dự báo.Trong bối cảnh nợ hộ gia đình đang liên tục tăng, hoặc tỷ trọng các khoản vay theo lãi suất biến động đang ở mức cao như hiện nay, thì việc nâng lãi suất sẽ có thể làm chậm tốc độ tăng giá nhà.Về tình hình nhà ở gần đây, nhóm nghiên cứu phân tích tình hình hiện nay đang tiềm ẩn cả các yếu tố làm tăng và giảm giá nhà, nhưng các yếu tố kéo giá nhà đi xuống chiếm ưu thế hơn.