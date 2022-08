112 công dân Thái Lan bị từ chối nhập cảnh vào đảo Jeju

Photo : YONHAP News

Cục xuất nhập cảnh đảo Jeju ngày 3/8 cho biết 125 trên tổng số 184 công dân Thái Lan đến sân bay quốc tế đảo Jeju trên chuyến bay mang số hiệu 7C2244 vào lúc 10 giờ 10 phút sáng ngày 2/8 đã bị liệt vào diện đối tượng cần xem xét lại về mục đích nhập cảnh.Sau 10 tiếng thẩm định, Cục xuất nhập cảnh đảo Jeju quyết định từ chối nhập cảnh 112 trong số 125 người này với lý do “mục đích nhập cảnh không rõ ràng”. Các đối tượng này đã trở về Thái Lan vào lúc 10 giờ 15 phút tối cùng ngày trên chuyến bay của hãng hàng không Jeju Air. Những người còn lại đang du lịch đảo Jeju trong ba ngày hai đêm theo đúng lịch trình.Cục xuất nhập cảnh cho biết đã không cho phép nhập cảnh với những công dân Thái Lan này do đa phần họ đến đảo với mục đích làm việc bất hợp pháp. 92 trong số 112 người này có tiền sử bị từ chối cấp phép du lịch điện tử (K-ETA).Thái Lan là quốc gia ký kết hiệp định miễn thị thực với Hàn Quốc. Công dân nước này nếu đến Hàn Quốc với mục đích du lịch, thăm thân hoặc công tác có thể nhập cảnh miễn thị thực và lưu trú trong tối đa 90 ngày. Tuy nhiên, đối tượng nhập cảnh cần cung cấp thông tin cá nhân, chuyến du lịch và được cấp giấy phép du lịch điện tử.Cục xuất nhập cảnh cho rằng những người trên đã cố gắng đến đảo Jeju, nơi không cần có giấy phép du lịch điện tử cũng được nhập cảnh, do bị từ chối ở các sân bay và cảng khác như sân bay quốc tế Incheon.Những năm gần đây, chưa có trường hợp nào số đối tượng tái xem xét và bị từ chối nhập cảnh trên cùng một chuyến bay lại nhiều như vậy.Hàn Quốc đang tăng cường rà soát đối tượng nhập cảnh khi số trường hợp lưu trú quá hạn hoặc tìm việc bất hợp pháp ngày càng tăng, sau khi chế độ nhập cảnh miễn thị thực và hiệp định miễn thị thực được nối lại từ tháng 4 vừa qua. Được biết, chỉ trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua đã có đến 31 người nước ngoài (như Thái Lan, Mông Cổ) biến mất (mất dấu tích) và 11 người nước ngoài bị bắt do trốn khỏi tour du lịch để xin việc bất hợp pháp.