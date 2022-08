Thị trưởng Oh Se-hoon quảng bá du lịch Seoul tại thành phố Hồ Chí Minh

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul và Quỹ Du lịch Seoul ngày 3/8 đã tổ chức sự kiện "Soulful Seoul Night" giới thiệu về du lịch Seoul tại khách sạn Lotte Sài Gòn ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.Sự kiện có sự tham gia của 10 doanh nghiệp lữ hành Hàn Quốc và 40 công ty lữ hành địa phương, với các buổi tư vấn kinh doanh nhằm phát triển sản phẩm du lịch mới tại Seoul.Tại sự kiện này, thành phố đã giới thiệu về các danh thắng mới, các lễ hội đa dạng của thủ đô Seoul được tổ chức trong nửa cuối năm nay, như "Seoul Beauty Month".Trong bài phát biểu chào mừng, Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon nhấn mạnh 2022 là một năm ý nghĩa, kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Việt. Hai nước đang là đối tác quan trọng của nhau ở lĩnh vực du lịch.Tiếp đó, Ông Oh công bố việc bổ nhiệm ông Park Hang-seo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, làm Đại sứ quảng bá toàn cầu về du lịch Seoul. Thị trưởng Oh đánh giá nhờ những thành tích ấn tượng của huấn luyện viên Park và các học trò mà người dân Việt Nam càng thêm thiện cảm về Hàn Quốc và Seoul. Ông đã đề nghị ông Park trở thành cầu nối để quảng bá về sức hút của thành phố Seoul tại Việt Nam.서울시가 우수한 기술을 보유한 서울 스타트업의 베트남 진출을 위해 베트남 정부 및 대학과 협력합니다.Trong một tin liên quan, vào chiều ngày 3/8, Thị trưởng Oh Se-hoon cùng Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Việt Nam Nguyễn Hoàng Giang đã tham dự lễ tuyên bố về việc xây dựng cơ chế hợp tác công nghệ ở các lĩnh vực tương lai, như di chuyển thông minh, tại "Trung tâm khởi nghiệp Seoul" ở thành phố Hồ Chí Minh.해외 출장 중인 오 시장은 어제(3일) 오후 베트남 호찌민에 조성된 스타트업 육성거점인 '서울창업허브 호찌민'에서 응우웬 호앙 장 베트남 과학기술부 차관과 스마트 모빌리티 등 미래 먹거리 산업 분야 기술제휴와 협력체계 구축을 위한 선포식을 가졌습니다.Nhân đây, Viện xúc tiến công nghiệp Seoul (SBA) và Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC) thuộc Bộ Khoa học và công nghệ Việt Nam đã ký kết ý định thư về hợp tác chung, nhằm xúc tiến các dự án hợp tác thực chất. Theo đó, hai bên sẽ hỗ trợ để doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc ở lĩnh vực di chuyển thông minh có thể xúc tiến vào thị trường Việt Nam.이어 서울산업진흥원(SBA)과 베트남 과학기술부 산하 NATEC(기술기업·상용화 개발국)은 실질적인 협력사업 추진을 위한 공동협력의향서(LOI)를 체결했습니다.이번 의향서 체결에 따라 양측은 미래 유망산업으로 주목받는 스마트 모빌리티 분야의 한국 기술기업이 베트남 현지에 진출할 수 있도록 기업 발굴부터 기술제휴, 산학협력 등을 중점 지원합니다.Bộ Khoa học, công nghệ Việt Nam sẽ cung cấp không gian làm việc tại Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam, nơi có Trung tâm khởi nghiệp Seoul, để các doanh nghiệp ở thành phố Seoul và thành phố Hồ Chí Minh có thể hợp tác công nghệ, nghiên cứu và phát triển.베트남 과기부는 서울창업허브 호찌민이 입주해있는 남부지역 과학기술정보센터 내 서울-호치민 기업 간 기술제휴와 연구개발(R&D)을 위한 별도 사무공간을 제공하며 '서울-호치민 테크 트레이드센터'라는 명칭으로 운영하기로 했습니다.Chiều ngày 4/8, Thị trưởng Oh Se-hoon về nước, kết thúc lịch trình công du nước ngoài dài một tuần.오 시장은 이 행사를 끝으로 6박 7일간의 해외출장 공식 일정을 마무리했으며, 4일 오후 귀국합니다.