Nhiệt độ bình quân 10 ngày đầu tháng 7 tại Hàn Quốc cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Trong ngày 4/8, cái nóng hầm hập vẫn bao trùm phần lớn các địa phương trên toàn Hàn Quốc. Do độ ẩm cao nên nhiệt độ cảm nhận trong ngày 4/8 vượt mức 33 độ C. Nhiệt độ ban ngày tăng cao khiến nhiều địa phương mở rộng phạm vi hoặc nâng mức cảnh báo nắng nóng.Hiện tượng đêm nhiệt đới vẫn tiếp diễn tại phần lớn các địa phương trên cả nước. Đêm nhiệt đới là hiện tượng nhiệt độ thấp nhất vào buổi tối từ lúc 6 giờ chiều tới 9 giờ sáng hôm sau không xuống dưới 25 độ C.Thủ đô Seoul đã ghi nhận hiện tượng đêm nhiệt đới ngày thứ 9 liên tiếp, kể từ ngày 26/7. Đợt nắng nóng năm nay đến sớm hơn mọi năm. Cục Khí tượng và thủy văn cho biết nhiệt độ bình quân cả nước trong tháng 7 là 25,9 độ C, cao hơn bình quân mọi năm 1,3 độ C. Đặc biệt, nhiệt độ bình quân 10 ngày đầu tháng 7 là 27,1 độ C, nhiệt độ cao nhất là 32 độ C, cao kỷ lục trong lịch sử quan trắc khí tượng từ năm 1973.Trong tháng trước, số ngày nắng nóng đỉnh điểm là 5,8 ngày, nhiều hơn bình quân mọi năm 1,7 ngày. Số ngày xảy ra hiện tượng đêm nhiệt đới là 3,8 ngày, nhiều hơn bình quân mọi năm một ngày.Nguyên nhân được phân tích là do khối khí áp cao Bắc Thái Bình Dương mở rộng về phía Tây Bắc hơn mọi năm, mang theo gió nóng và ẩm, khiến cho ánh nắng Mặt trời càng gay gắt hơn.Ngược lại, lượng mưa trong vòng 10 ngày đầu tháng 7 chỉ đạt 18,7 mm, thấp thứ ba trong lịch sử. Mùa mưa năm nay, mặc dù có mưa lớn ở khu vực miền Trung và miền Nam, nhưng lượng mưa trên toàn quốc trong cả mùa mưa chỉ đạt 284,1 mm, ít hơn bình quân mọi năm hơn 70 mm.Cục Khí tượng và thủy văn dự báo nhiệt độ cảm nhận sẽ vẫn tiếp tục ở mức trên 33 độ C cho tới ngày 6/8, nắng nóng vẫn rất gay gắt. Số ca mắc các bệnh lý về thân nhiệt trong mùa hè năm nay là 1.074 người, nhiều hơn 30 người so với cùng kỳ năm ngoái.Cục Khí tượng và thủy văn đề nghị người dân không nên làm việc ngoài trời, đồng ruộng từ giữa trưa tới 5 giờ chiều, thời điểm nhiệt độ lên cao nhất, trẻ em và người già cần đặc biệt chú ý chăm sóc sức khỏe.