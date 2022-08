Số ca COVID-19 nặng quay lại ngưỡng 300 ca sau 78 ngày

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 4/8, Hàn Quốc ghi nhận 107.894 ca mắc COVID-19 mới, gấp 1,22 lần so với thứ Năm tuần trước, và gấp 1,51 lần so với thứ Năm cách đây hai tuần, xu hướng tăng đang chậm lại.Trong đó, có 435 ca mắc ngoại nhập, duy trì ở ngưỡng 400 ca kể từ ngày 1/8. Số ca nặng tăng lên thành 310 ca, gấp 1,58 lần so với một tuần trước và 2,89 lần so với hai tuần trước. Đây là lần đầu tiên số ca nặng đạt ngưỡng 300 ca trong vòng 78 ngày qua, kể từ ngày 18/5. Xét theo độ tuổi, có 84,5% ca nặng là người trên 60 tuổi.Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực để giảm số ca nặng ở nhóm rủi ro cao, tiếp tục lộ trình khôi phục đời sống thường nhật.Bộ Giáo dục cũng có kế hoạch tổ chức giảng dạy bình thường tại tất cả các trường học trên cả nước trong học kỳ II tới. Bộ sẽ tiến hành kiểm tra phòng dịch tập trung trong khoảng thời gian trước và sau khai giảng, đối phó chặt chẽ với xu hướng lây lan, hỗ trợ cho các trường về nhân lực, vật phẩm phòng dịch. Nếu có sự thay đổi nào về tình hình dịch bệnh thì các trường học và Sở Giáo dục các tỉnh, thành có thể tự điều chỉnh linh hoạt lịch giảng dạy theo tiêu chuẩn riêng.