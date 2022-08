Ngoại trưởng Hàn-Trung-Nhật nhóm họp sau ba năm tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN+3

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin ngày 4/8 đã tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN+3 (ASEAN và Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản) được tổ chức tại Campuchia.Tại Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-ASEAN sáng cùng ngày, ông Park nhấn mạnh Seoul sẽ tăng cường đối thoại chiến lược với các nước ASEAN nhằm giải quyết các bài toán thách thức trong khu vực.Chính phủ Hàn Quốc sẽ đóng góp cho tự do, hòa bình và thịnh vượng trên toàn thế giới bao gồm khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương với tư cách là quốc gia cốt lõi toàn cầu. Do vậy, là một phần quan trọng trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, ASEAN sẽ trở thành khu vực trọng tâm mới của Hàn Quốc.Hội nghị ASEAN+3 diễn ra sau đó tuy được tổ chức cùng với các nước ASEAN, song cũng mang ý nghĩa là hội nghị chính thức đầu tiên có sự tham dự của Ngoại trưởng Hàn-Trung-Nhật sau ba năm.Tại đây, Trung Quốc đã đề cập đến tầm quan trọng của hợp tác cộng đồng Đông Á vì ổn định khu vực, đồng thời nhấn mạnh nguyên nhân gây bất ổn trong khu vực là đến từ “nước nằm ngoài khu vực”, liên quan đến chuyến thăm Đài Loan gần đây của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.Trong cuộc họp lần này, Bắc Kinh được cho là gián tiếp kêu gọi Hàn Quốc, một nước lớn ở khu vực Đông Á, đưa ra thông điệp tích cực nhằm ổn định tình hình eo biển Đài Loan và Hàn Quốc nhiều khả năng đã lặp lại lập trường về nguyên tắc coi trọng ổn định và hòa bình trong khu vực.Bên lề hội nghị, Ngoại trưởng Park Jin và người đồng cấp Nhật Bản Hayashi Yoshimasa đã có cuộc gặp riêng như một biện pháp để tiếp tục động lực cải thiện mối quan hệ Hàn-Nhật.Mặt khác, ông Park nhiều khả năng sẽ chạm mặt Đại sứ Bắc Triều Tiên tại ASEAN An Kwang-il tại tiệc chào mừng do nước Chủ tịch ASEAN chủ trì vào tối cùng ngày. Ngoại trưởng Park bày tỏ dù không có cơ hội gặp riêng song ông sẽ không chủ động né tránh khi gặp ông An trong thời gian diễn ra hội nghị. Với tình hình quan hệ liên Triều như hiện nay khó có thể kỳ vọng hai bên sẽ có cuộc đối thoại sâu.