Tổng thống Hàn Quốc điện đàm với Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Photo : YONHAP News

Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Tae-ho ngày 4/8 cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đang trong chuyến thăm Seoul.Cuộc điện đàm kéo dài 40 phút, từ lúc 2 giờ 30 phút chiều cùng ngày, theo hình thức "hội đàm qua điện thoại 1+6". Phía Mỹ có Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện cùng một số Hạ nghị sĩ.Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Yoon cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với cả Quốc hội Mỹ, để phát triển mối quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu, một nội dung nhất trí giữa ông và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị thượng đỉnh ngày 21/5 vừa qua.Ông Yoon đánh giá chuyến thăm Khu vực an ninh chung (JSA) của đoàn đại biểu do Chủ tịch Hạ viện Pelosi dẫn đầu sẽ là biểu tượng cho năng lực răn đe mạnh mẽ với Bắc Triều Tiên của liên quân Hàn-Mỹ.Về phần mình, bà Pelosi cảm ơn Tổng thống đã dành thời gian để điện đàm dù đang trong kỳ nghỉ phép đầu tiên. Chủ tịch Hạ viện Mỹ đánh giá quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ mang ý nghĩa quan trọng xét trên nhiều khía cạnh, nhưng hai bên nhất định phải gìn giữ mối quan hệ này xét về mặt đạo đức.Bà Pelosi nhấn mạnh hai nước có nghĩa vụ phải gìn giữ nền hòa bình và thịnh vượng, điều mà bao người đã phải hy sinh bảo vệ suốt hàng chục năm qua. Chủ tịch Hạ viện Mỹ đề xuất hai bên cùng tìm kiếm trật tự Ấn Độ-Thái Bình Dương mở cửa và tự do trong thời gian tới.Được biết, hai bên đã không đề cập tới vấn đề Đài Loan trong cuộc điện đàm cùng ngày.