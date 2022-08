Tàu thăm dò Mặt trăng của Hàn Quốc tách thành công khỏi tên lửa đẩy

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc đã chính thức phóng tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên tự phát triển mang tên "Danuri" bằng tên lửa đẩy Falcon 9 của hãng SpaceX (Mỹ) vào lúc 7 giờ 8 phút tối ngày 4/8 (giờ địa phương), tức 8 giờ 8 phút sáng ngày 5/8 giờ Hàn Quốc, từ Trạm lực lượng không gian Cape Canaveral, bang Florida (Mỹ).Trước đó, tàu Danuri đã được vận chuyển bằng đường hàng không trong container chống rung đặc biệt đến Mỹ vào ngày 7/7. Ban đầu, tàu được dự kiến phóng vào sáng ngày 3/8 (giờ Hàn Quốc), song do phát hiện vấn đề bất thường ở cảm biến động cơ của tên lửa đẩy, nên lịch phóng đã được lùi lại hai ngày.Tàu Danuri được dựng thẳng đứng lên bệ phóng tên lửa đẩy Falcon 9 vào lúc 11 giờ 15 phút trưa ngày 4/8 (giờ Hàn Quốc) và kết nối với hệ thống cung cấp nhiên liệu.Theo Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc, điều kiện thời tiết ngày 5/8 khá tốt, tất cả các hệ thống của tàu Danuri và tên lửa đẩy đều duy trì trạng thái bình thường.40 phút sau khi phóng, tàu Danuri đã tách khỏi tên lửa đẩy Falcon 9. Vào 9 giờ 40 phút sáng cùng ngày, tức một giờ 30 phút sau khi phóng, tàu đã kết nối thông tin đầu tiên thành công với trạm mặt đấtBộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông cho biết trong khoảng từ 1 tới 2 giờ chiều ngày 5/8 sẽ có kết luận tàu có thành công tiến vào quỹ đạo mục tiêu hay không.Tàu Danuri sẽ không bay thẳng đến Mặt trăng, nơi cách Trái đất khoảng 380.000 km, mà sẽ bay về phía Mặt trời ở khoảng cách xa nhất là 1,56 triệu km, sau đó bay theo quỹ đạo hình vô cực và quay trở lại Trái đất rồi mới tiến về phía Mặt trăng.Nếu di chuyển theo đúng lộ trình, tàu Danuri sẽ đi vào quỹ đạo cách Mặt trăng 100 km vào ngày 31/12.Trên tàu Danuri được lắp đặt 5 hệ thống do Hàn Quốc tự phát triển, như camera độ phân giải cao, và shadow camera, loại camera thăm dò vùng tối của Mặt trăng do Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) phát triển. Đặc biệt, tàu sẽ được thử nghiệm mạng internet vũ trụ dùng cho mục đích thăm dò vũ trụ sâu lần đầu tiên trên thế giới.Tàu sẽ phát ca khúc "Dynamite" của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) và gửi về Trái đất. Ngoài ra, tàu Danuri sẽ sử dụng các thiết bị khoa học được trang bị để thực thi nhiệm vụ là lập bản đồ phân cực toàn bộ bề mặt Mặt trăng.Dựa trên kết quả đánh giá của nhóm nghiên cứu, Bộ Khoa học sẽ tổ chức buổi họp báo vào khoảng 2 giờ chiều cùng ngày để thông báo liệu Danuri đã đi vào quỹ đạo thành công hay chưa.