Người sắp nhập ngũ được xét nghiệm COVID-19 miễn phí trong vòng ba ngày từ 16/8

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 5/8, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Lee Sang-min cho biết Chính phủ sẽ duy trì công tác phục hồi đời sống thường nhật song song với việc giảm thiểu ca bệnh nặng và tử vong, tăng cường năng lực phòng dịch và đối phó y tế để đề phòng số ca nhiễm COVID-19 gia tăng sau kỳ nghỉ hè.Nhằm ngăn ngừa lây nhiễm tập thể trong trung tâm huấn luyện quân sự, những đối tượng sắp nhập ngũ sẽ được đưa vào nhóm ưu tiên xét nghiệm COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen (PCR). Trong vòng ba ngày kể từ 16/8, những người này sẽ được làm xét nghiệm PCR miễn phí tại trung tâm y tế trên toàn quốc trước khi nhập ngũ.Chính phủ đã thiết lập tính năng đặt lịch xét nghiệm PCR trong ngày tại trung tâm y tế để giải tỏa sự bất tiện cho người dân trong bối cảnh nhu cầu xét nghiệm gia tăng thời gian gần đây. Người dân có thể lựa chọn thời gian làm xét nghiệm thông qua tin nhắn hoặc ứng dụng trung tâm y tế cung cấp, điền bảng hỏi là hoàn tất đặt lịch. Hệ thống này sẽ được vận hành thí điểm tại 7 trạm xét nghiệm ở thủ đô Seoul thành phố Ulsan, thành phố Cheonan (tỉnh Nam Chungcheong) và thành phố Yangsan (tỉnh Nam Gyeongsang).Bộ trưởng Lee cho biết làn sóng lây nhiễm lần này dự kiến đạt đỉnh vào giữa hoặc cuối tháng 8, thời điểm các trường học bắt đầu học kỳ II. Do đó, Chính phủ đã chuẩn bị phương án phòng dịch và kế hoạch giảng dạy an toàn.Chính phủ sẽ vận hành “giai đoạn rà soát phòng dịch tập trung” kéo dài ba tuần trước và sau khi học kỳ mới bắt đầu, cung cấp bộ kit xét nghiệm cho người có triệu chứng, huy động 60.000 nhân sự phòng dịch và hỗ trợ các vật phẩm phòng dịch như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay.Ngoài ra, Chính phủ sẽ xúc tiến rà soát phòng dịch tập trung vào các cơ sở dịch vụ lĩnh vực thông tin truyền thông như trung tâm phân phối bưu chính, trung tâm chăm sóc khách hàng của công ty viễn thông; rà soát định kỳ việc tuân thủ quy định phòng dịch tại cơ sở trong nhà, cơ quan.Trong một tin liên quan, tính đến 0 giờ ngày 5/8, Hàn Quốc ghi nhận 112.901 ca nhiễm COVID-19 mới, gấp 1,32 lần so với một tuần trước. Số ca bệnh nguy kịch là 320 ca, trên ngưỡng 300 ca hai ngày liên tiếp và là mức cao nhất sau 79 ngày.