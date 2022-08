Chủ tịch Hạ viện Mỹ tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Trong một tuyên bố đưa ra sau khi kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc vào ngày 4/8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết phái đoàn đại diện Quốc hội Mỹ đã tái khẳng định mối quan hệ quan trọng và cam kết chung với Seoul vì an ninh, ổn định, và sự phát triển của quản trị dân chủ. Hai nước đã chia sẻ mối quan hệ an ninh bền chặt được xây dựng bằng tình bạn trong hàng thập kỷ.Về cuộc điện đàm với Tổng thống Yoon Suk-yeol trong chuyến thăm lần này, bà Pelosi bày tỏ cảm hơn Tổng thống vì sự đối đãi nồng hậu của Hàn Quốc với 28.000 binh lính Mỹ đồn trú và gia đình của họ. Thông qua cuộc điện đàm, từng thành viên phái đoàn đại diện Quốc hội Mỹ đã có cơ hội trò chuyện với Tổng thống Yoon, nhấn mạnh tiếp tục hợp tác nhằm phát triển khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Tại cuộc hội đàm cùng ngày giữa Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi, hai bên đã tái khẳng định cam kết của đồng minh Hàn-Mỹ nhằm tăng cường an ninh, chuỗi cung ứng và thúc đẩy thương mại, đầu tư mang lại lợi ích chung.Nhân chuyến công du Hàn Quốc, bà Pelosi đã đến thăm Khu phi quân sự liên Triều (DMZ). Về vấn đề này, Chủ tịch Hạ viện Mỹ bày tỏ lòng biết ơn đối với binh lính đang canh gác cho nền dân chủ của bán đảo Hàn Quốc.Sau khi kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc, bà Pelosi cùng phái đoàn đại diện Quốc hội Mỹ chiều ngày 4/8 đã lên đường đến Nhật Bản.