Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 5/8 đưa tin trong báo cáo trình lên phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ một ngày trước, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray chỉ ra rằng cùng với Nga và Trung Quốc, Bắc Triều Tiên là nước đã tiến hành tấn công mạng vào Mỹ.Ông Wray cho biết trong những năm qua, Mỹ đã phát hiện và lên án những vụ tấn công mạng của Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Nga hòng đánh cắp nghiên cứu vắc-xin COVID-19 của Mỹ.FBI xác định được tin tặc đã sử dụng phương thức mã độc tống tiền (ransomware) để tấn công vào các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ quan giáo dục. Những vụ tấn công này đã làm gián đoạn mạng lưới và hệ thống của các cơ quan, gây nguy hiểm lớn tới tính mạng của bệnh nhân.Ông này lấy ví dụ về các trường hợp Nhà nước chỉ đạo tấn công mạng, như vụ Nga tấn công công ty giám sát mạng SolarWinds của Mỹ, hay việc Iran âm mưu can thiệp vào bầu cử Mỹ trên mạng trực tuyến.Giám đốc FBI nhấn mạnh cần sử dụng pháp luật và năng lực thông tin để làm cho hoạt động của tội phạm an ninh mạng gặp khó khăn, khiến chúng phải trả giá đắt.Đầu tháng này, Mỹ từng cảnh báo về cuộc tấn công mã độc tống tiền của Bắc triều Tiên nhắm vào các cơ quan y tế.Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Lisa Monaco khi tham dự một hội nghị về an ninh mạng diễn ra vào ngày 19/7 đã công bố thông tin là một bệnh viện ở bang Kansas bị Bắc Triều Tiên tấn công "ransomware", và phải trả một khoản tiền điện tử lớn cho tin tặc.Khi đó, Chính phủ Mỹ xác định được số tiền điện tử mà bệnh viện này trả cho tin tặc đã được chuyển cho một doanh nghiệp rửa tiền của Trung Quốc; và tiến hành thu hồi 500.000 USD.