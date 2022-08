Nhóm nghị sĩ Hàn Quốc và Nhật Bản họp tại Tokyo về quan hệ song phương

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Nhật Bản, 10 nghị sĩ Hàn Quốc thuộc Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật chiều ngày 4/8 đã có cuộc họp với các nghị sĩ Nhật Bản thuộc Liên minh nghị sĩ Nhật-Hàn, trao đổi ý kiến về tình hình quan hệ song phương.Dẫn đầu đoàn thăm Tokyo, nghị sĩ Yun Ho-jung (đảng Dân chủ đồng hành) cho biết cuộc gặp cùng ngày nhằm khôi phục giao lưu Quốc hội song phương bình thường trở lại sau hơn hai năm bị gián đoạn do dịch COVID-19.Ông Yun chỉ ra rằng nếu Liên minh nghị sĩ hai nước cùng nỗ lực dựa trên những kinh nghiệm và kiến thức tích lũy trong thời gian qua, thì sẽ có thể tạo ra động lực mới cho quan hệ Hàn-Nhật.Nghị sĩ Yun nhấn mạnh cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều là những quốc gia dân chủ tại Đông Bắc Á, coi trọng tự do và giá trị nhân quyền, dân chủ. Ông Yun đề xuất kế thừa và phát triển hơn nữa tinh thần các Tuyên bố của cựu Thủ tướng Nhật Bản như Tuyên bố Kono, Tuyên bố Murayama, thiết lập nền móng cho quan hệ Hàn-Nhật.Hạ nghị sĩ Nukaga Fukushiro (đảng Dân chủ tự do) cũng nhấn mạnh Hàn Quốc và Nhật Bản là những nước láng giềng chia sẻ chung tư tưởng về tôn trọng nhân quyền, pháp trị, chủ nghĩa tự do, dân chủ. Hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật là điều bất khả kháng trong bối cảnh tình hình quốc tế đang biến động như hiện nay do chiến tranh Nga-Ukraine. Nghị sĩ Takeda Ryota (đảng Dân chủ tự do) thì nêu ý kiến rằng hai nước cần cùng nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề nổi cộm, như người phụ nữ bị ép mua vui và nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.Sau khi kết thúc cuộc họp, nghị sĩ Yun cho biết tất cả các nghị sĩ hai nước tham gia đều đồng tình phải thúc đẩy sớm giao lưu dân sự song phương, tách bạch với các vấn đề tồn đọng hiện nay. Hai bên nhất trí sẽ nỗ lực để nối lại chế độ miễn thị thực cho công dân hai nước trong thời gian sớm nhất.Ông Yun cho biết trong cuộc họp, hai bên đã không trao đổi về vấn đề lệnh bán tài sản doanh nghiệp Nhật Bản của Tòa án Hàn Quốc trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.