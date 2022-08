Cán cân vãng lai tháng 6 thặng dư 5,6 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 5/8 công bố cán cân vãng lai tháng 6 tiếp tục thặng dư tháng thứ hai liên tiếp, mức thặng dư là 5,61 tỷ USD.Cán cân vãng lai tháng 4 từng thâm hụt do kim ngạch nhập khẩu và chi trả lợi tức ra nước ngoài tăng vọt. Sang tháng 5, cán cân vãng lai đạt thặng dư trở lại, và tiếp tục thặng dư trong tháng 6. Tuy nhiên, quy mô thặng dư tháng 6 giảm 3,22 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.Xét theo hạng mục, cán cân hàng hóa thặng dư 3,59 tỷ USD, quy mô thặng dư giảm 3,96 tỷ USD so với một năm trước. Xuất khẩu tăng 9,1% chủ yếu nhờ chế phẩm dầu mỏ, nhưng nhập khẩu tăng tới 18,9%, mức tăng gấp đôi xuất khẩu. Trong tháng 6, kim ngạch nhập khẩu nguyên vật liệu tăng 28,9%, trong đó than đá tăng 189%, dầu thô tăng 53%.Cán cân dịch vụ thâm hụt 490 triệu USD, cải thiện hơn so với mức thâm hụt 530 triệu USD của một năm trước. Cụ thể, cán cân du lịch thâm hụt 690 triệu USD, quy mô thâm hụt tăng 200 triệu USD so với tháng 6 năm ngoái, được phân là do ảnh hưởng từ việc Chính phủ nới lỏng biện pháp phòng dịch COVID-19.Tài sản ròng trong tài khoản tài chính, thể hiện sự ra vào của dòng vốn, tăng 4,06 tỷ USD trong tháng 6; trong đó, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài tăng 3,81 tỷ USD, đầu tư nước ngoài vào Hàn Quốc tăng 830 triệu USD.Trong nửa đầu năm nay, cán cân vãng lai của Hàn Quốc thặng dư lũy kế 24,78 tỷ USD, cao hơn dự báo đưa ra hồi tháng 5 của BOK là 21 tỷ USD. Tuy nhiên, do xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn đang tiếp tục giảm, nên chưa thể chắc chắn liệu Hàn Quốc có đạt thặng dư cán cân vãng lai 50 tỷ USD trong cả năm nay hay không.