55 trong số 280 khách du lịch theo đoàn người Thái Lan bỏ trốn ở đảo Jeju

Photo : YONHAP News

Cục xuất nhập cảnh đảo Jeju ngày 7/8 cho biết 55 trong số 280 du khách người Thái Lan được phép nhập cảnh vào đảo Jeju theo hình thức du lịch theo đoàn trong 4 ngày từ 2-5/8 đã tự ý tách đoàn, hiện vẫn chưa rõ tung tích. Cục xuất nhập cảnh đảo Jeju đang xác định vị trí của những đối tượng này.Trong thời gian qua, có tổng cộng 697 du khách Thái Lan đã bay từ thủ đô Bangkok (Thái Lan) đến đảo Jeju (Hàn Quốc) trên chuyến bay của hãng hàng không Jeju Air. Trong đó có 417 người (59,8%) bị Cục xuất nhập cảnh đảo Jeju từ chối cho phép nhập cảnh với lý do “mục đích nhập cảnh không rõ ràng”. Có 367 trong số 697 người (52,7%) này đã từng bị từ chối cấp phép du lịch điện tử (K-ETA) trước đó.Cơ quan này cho rằng một số lượng lớn những người trên đã cố gắng đến đảo Jeju, nơi không cần giấy phép du lịch điện tử cũng được nhập cảnh, do bị từ chối ở các sân bay và cảng khác như sân bay quốc tế Incheon.Một ngày trước, 89 trên tổng số 115 người Thái Lan đến đảo Jeju trên chuyến bay thuê bao của hãng hàng không Jeju Air đã bị liệt vào đối tượng cần xem xét lại về mục đích nhập cảnh. 74 người trong số này cuối cùng đã bị từ chối nhập cảnh.36 trong số 166 người Thái Lan nhập cảnh du lịch theo đoàn vào đảo Jeju ngày 3/7 cũng đã bỏ trốn, hiện vẫn chưa rõ tung tích.Trước tình hình số lượng khách du lịch theo đoàn từ Thái Lan nhập cảnh vào đảo Jeju với mục đích bất hợp pháp đang tiếp tục diễn ra, Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 4/8 cho biết sẽ thúc đẩy phương án đưa đảo Jeju vào khu vực áp dụng vận hành hệ thống giấy phép du lịch điện tử.Giấy phép du lịch điện tử là một hệ thống cho phép công dân của 112 quốc gia, bao gồm cả Thái Lan và Mỹ nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần thị thực và lưu trú trong 90 ngày. Khách du lịch cần xin cấp giấy phép nhập cảnh trước khi khởi hành.Chính phủ Hàn Quốc đã loại bỏ đảo Jeju khỏi địa phương áp dụng khi ra mắt hệ thống này vào tháng 9 năm ngoái do cân nhắc đến việc đây là thành phố du lịch quốc tế. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cho rằng một số người nước ngoài đã lợi dụng quy định này để cố gắng nhập cảnh bất hợp pháp vào đảo Jeju.