Quảng trường Gwanghwamun chính thức mở cửa trở lại sau một năm 9 tháng trùng tu

Photo : YONHAP News

Người dân thủ đô Seoul đã tập trung rất đông tại quảng trường Gwanghwamun (Quan Hóa Môn), quận Jongno, khi nơi đây chính thức được mở cửa trở lại vào ngày 6/8. Sau một năm 9 tháng trùng tu, nhiều người đã đến để vui chơi, chụp ảnh và ngắm nhìn diện mạo mới của quảng trường.Điểm thay đổi lớn nhất là người dân giờ đây không còn phải băng qua đường để đi đến quảng trường Gwanghwamun. Trước đây, hai bên phía quảng trường có hai làn đường dành cho phương tiện giao thông nhưng chính quyền thành phố đã tu sửa và bỏ làn đường phía Tây. Nhờ đó, diện tích của quảng trường được nới rộng gấp đôi so với trước. Diện tích không gian xanh cũng tăng lên gấp ba lần với hơn 5.000 xây xanh được trồng mới.Tại quảng trường cũng có nhiều nơi dành cho khách tham quan nghỉ chân với các chủ đề đa dạng. Một điểm thu hút nữa là "đường hầm phun nước" dài 40m, được lắp đặt đến 77 vòi phun. Ở phía sau bức tượng đồng tướng quân Yi Sun-shin được lắp đặt kính để chiếu đèn nghệ thuật vào ban đêm, và phía trước bức tượng là các vòi phun nước và đèn chiếu giúp tạo nên quang cảnh ban đêm thêm phần rực rỡ cho quảng trường.Ngoài ra, chính quyền thành phố Seoul đã đặt thêm không gian triển lãm, nơi người dân và du khách cho thể thưởng thức những di tích còn sót lại của triều đại Joseon (thế kỷ XIV-XIX) phát hiện được trong quá trình thi công vừa qua.Chính quyền thủ đô Seoul đang có kế hoạch sử dụng quảng trường Gwanghwamun làm không gian tổ chức nhiều sự kiện và chương trình triển lãm thu hút nhiều người tham dự, song không cho phép tụ tập biểu tình gây ra tiếng ồn hay cản trở đi lại. Nhiều tổ chức dân sự đang phản đối chính sách này của thành phố với lý do vi phạm quyền tự do tụ tập và biểu tình theo Hiến pháp.