Thành phố Seoul lên kế hoạch thúc đẩy du lịch hoàng hôn bên bờ sông Hàn

Photo : YONHAP News

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon ngày 1/8 vừa qua đã tới thăm công viên "Gardens by the Bay", một danh thắng du lịch của Singapore, và công bố "Dự án Great Sunset sông Hàn".Theo nội dung được công bố, chính quyền thành phố sẽ xúc tiến xây dựng những công trình biểu tượng quy mô lớn tầm cỡ thế giới, để thúc đẩy du lịch ngắm hoàng hôn ở khu vực sông Hàn nối từ phường Sangam tới Yeouido, quận Yongsan, đảo Nodeul, phường Banpo (quận Seocho), đảo Ttuk và phường Jamsil (quận Songpa).Ở đảo Nodeul sẽ được bố trí một công trình biểu tượng hình chóp mang tính nghệ thuật tạo hình. Thành phố sẽ xây dựng một công trình để khách tham quan có thể đứng trên cao nhìn ra 4 hướng ngắm hoàng hôn, tương tự như SuperTree ở Gardens by the Bay của Singapore.Ngoài ra, thành phố cũng lên kế hoạch xây dựng "Seoul Eye" (tên tạm thời), một vòng đu quay lớn nhất thế giới, có chiều cao 165m, vượt qua cả vòng đu quay lớn nhất hiện nay là Singapore Flyer. Địa điểm được xem xét là khu vực phường Sangam, hoặc đảo Ttuk.Thành phố cũng lên ý tưởng về một sân khấu nghệ thuật trên mặt nước, tổ chức các sự kiện da dạng, từ nhạc kịch cho tới opera, thể thao, tận dụng các yếu tố là sông Hàn và hoàng hôn. Địa điểm đang được xem xét là Banpo và khu vực sông Hàn ở Yeouido.Thị trưởng Oh Se-hoon cho biết thành phố sẽ biến một loạt các biểu tượng du lịch hoàng hôn mới hấp dẫn thành những điểm nhất định phải đến trong cuốn sổ tay du lịch của du khách nước ngoài.Từ ngày 28/8 đến tháng 10 tới, thành phố chỉ định cầu Jamsu (nối quận Yongsan với quận Seocho) là "cầu không có xe ô tô" vào Chủ nhật hàng tuần, cho phép biểu diễn, xe bán đồ ăn hoạt động. Thành phố có kế hoạch tổ chức các sự kiện định kỳ tương tự, để dần dần biến cầu Jamsu thành cây cầu dành cho người đi bộ.Thành phố thiết lập dự án lần này là dự án trung và dài hạn, kéo dài từ 4 đến trên 10 năm, đặt mục tiêu thúc đẩy du lịch hoàng hôn bên bờ sông Hàn, thu hút 30 triệu du khách tới thành phố.