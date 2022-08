Công dân Việt đầu tiên làm chứng trước Tòa án Hàn Quốc về vụ thảm sát làng Phong Nhị năm 1968

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul chiều ngày 9/8 sẽ tiến hành lấy lời khai đương sự, nhân chứng trong phiên tòa của nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Thanh, nhân chứng Việt Nam sống sót sau vụ thảm sát làng Phong Nhị (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ.Đây là lần đầu tiên một nhân chứng người Việt Nam đứng ra làm chứng tại Tòa án Hàn Quốc liên quan đến vụ thảm sát người dân thường trong chiến tranh Việt Nam.Tháng 4 năm 2020, bà Nguyễn Thị Thanh đệ đơn kiện Chính phủ Hàn Quốc đòi bồi thường 30 triệu won (23.000 USD) liên quan đến vụ thảm sát dân thường tại làng Phong Nhị ngày 12/2/1968.Nguyên đơn khẳng định khi đó mới 8 tuổi, đã bị đơn vị Cheongryong (Thanh Long), Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 2 của quân đội Hàn Quốc, bắn vào bụng gây thương tích nặng, đến nay vẫn để lại di chứng. 70 người dân trong làng bao gồm 5 thành viên trong gia đình bà cũng bị sát hại trong vụ việc khi đó.Tại thời điểm xảy ra vụ thảm sát, người chú của nguyên đơn khi đó 26 tuổi đang công tác tại Lực lượng quân đội nhân dân miền Nam Việt Nam. Ông này cho biết sau khi nghe tin tức về vụ việc đã đến làng Phong Nhị và tận mắt chứng kiến hiện trường vụ thảm sát.Trong cuộc họp báo tại Hàn Quốc ngày 7/8, người chú của nguyên đơn cũng là người sẽ đứng ra làm chứng trước Tòa án, bày tỏ lấy làm tiếc vì Chính phủ Hàn Quốc chưa tích cực giải quyết vấn đề này. Ông mong rằng Seoul sẽ đứng ra làm sáng tỏ sự thật, đến thăm và an ủi gia quyến cũng như những nạn nhân còn sống sót sau vụ thảm sát. Bà Nguyễn Thị Thanh cũng nhấn mạnh Hàn Quốc có thể mắc sai lầm trong chiến tranh song cần có thái độ nhìn nhận và suy ngẫm về những lỗi lầm trong quá khứ. Vụ thảm sát trong quá khứ không thể vẫn còn đó mà không được giải quyết một cách triệt để.Trước đó, phía Chính phủ Hàn Quốc đưa ra lập trường cho rằng trong văn bản liên quan đến vụ kiện của nguyên đơn, không có bằng chứng cho thấy nguyên đơn bị quân đội Hàn Quốc gây thiệt hại.Vào thời điểm đó, có khả năng Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, lực lượng vũ trang do đảng Cộng sản thành lập, đã giả dạng binh lính Hàn Quốc tấn công dân thường nhằm mục tiêu đánh đòn tâm lý. Ngay cả khi quân đội Hàn Quốc sát hại người dân thường thì cũng không loại trừ khả năng là do nhầm lẫn người dân làng Phong Nhị với kẻ thù trong cuộc giao tranh.