Một bệnh viện ở Campuchia chuyển mình nhờ sự hỗ trợ của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Vào tháng 4 vừa qua, một khu điều trị Khoa tai mũi họng thuộc một bệnh viện quốc gia đã được mở cửa tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Đây là nơi điều trị Khoa tai mũi họng đầu tiên ở quốc gia này do Hàn Quốc hỗ trợ xây dựng.Dù mới mở cửa nhưng bệnh nhân xếp hàng dài để chờ khám. Cơ sở vật chất hay vệ sinh tại bệnh viện này không khác biệt gì lớn nếu so với bệnh viện của Hàn Quốc. Không chỉ sạch sẽ, đội ngũ y bác sĩ đón tiếp và chăm sóc bệnh nhân cũng rất thân thiện.Bệnh viện công này được xây dựng lần đầu vào năm 1910, sau đó đã được sửa chữa nhưng do không gian chật hẹp, xuống cấp nên có trường hợp dù bệnh nhân phát hiện ra bệnh ung thư, nhưng bệnh viện cũng không đủ điều kiện để làm phẫu thuật, phải trả bệnh nhân về nhà.Năm 2018, Chính phủ Campuchia đã đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ nâng cấp lại bệnh viện này. Chính phủ Seoul đã quyết định hỗ trợ 10 tỷ won (7,6 triệu USD) để phá bỏ tòa nhà cũ, xây mới một khu điều trị 5 tầng chuyên Khoa tai mũi họng. Đích thân Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tham dự lễ khánh thành và cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc.Hiện tại, trung bình mỗi ngày nơi này đón nhận khoảng 600 bệnh nhân tới khám và điều trị. "Tiếng lành đồn xa", nhiều bệnh nhân từ khắp nơi trên cả nước tới đây để điều trị những bệnh tai mũi họng dai dẳng mà nơi khác không điều trị được. Điều quan trọng là cả các bệnh nhân nghèo cũng có thể được chữa trị.Sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc cho phía Campuchia không chỉ dừng lại ở lĩnh vực y tế, mà còn ở cả các lĩnh vực giáo dục tiếng Hàn, bồi dưỡng khởi nghiệp.Giám đốc Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Campuchia Roh Hyun-jun cho biết nhiều người Campuchia bị thiệt mạng do nạn diệt chủng nhưng năm 1970, nên quốc gia này thiếu nhân tài phát triển đất nước. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc đã tập trung hỗ trợ quốc gia này về lĩnh vực giáo dục và y tế.Tổng viện trợ phát triển chính thức của Hàn Quốc giúp đỡ cho tương lai của các quốc gia đang phát triển đã lần đầu vượt 4.000 tỷ won (3,07 tỷ USD) trong năm nay.