Kim ngạch xuất khẩu mì ăn liền Hàn Quốc nửa đầu năm 2022 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) và giới doanh nghiệp thực phẩm ngày 7/8 cho biết kim ngạch xuất khẩu mì ăn liền 6 tháng đầu năm 2022 đạt 383,4 triệu USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục ghi nhận mức cao kỷ lục từ trước đến nay.Theo quốc gia, kim ngạch xuất khẩu mỳ gói sang Trung Quốc nửa đầu năm nay là nhiều nhất với 91,91 triệu USD, tiếp theo là Mỹ 47,86 triệu USD, Nhật Bản 33,2 triệu USD, Đài Loan 14,83 triệu USD, Philippines 14,77 triệu USD, Thái Lan 14,6 triệu USD, Malaysia 13,04 triệu USD, Australia 12,77 triệu USD, Canada 11,59 triệu USD và Hà Lan 11,3 triệu USD.Kim ngạch xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc liên tục tăng kể từ sau năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này nửa đầu năm 2020, thời kỳ dịch COVID-19 bùng phát, đặc biệt tăng mạnh 37,4% so với một năm trước. Nguyên nhân được phân tích là do nhu cầu về đồ ăn tiện lợi như mì ăn liền tăng trong bối cảnh các nước ban lệnh giãn cách xã hội nhằm hạn chế các hoạt động bên ngoài. Mặt khác, sức hút từ nội dung Hàn Quốc như phim truyền hình, điện ảnh và chương trình giải trí lan rộng lôi kéo sự quan tâm của quốc tế đối với các món ăn Hàn Quốc.Giới doanh nghiệp thực phẩm phân tích ngay cả trong giai đoạn dịch COVID-19 dần được coi là bệnh đặc hữu, xuất khẩu mì ăn liền Hàn Quốc vẫn tăng mạnh, chứng tỏ nhu cầu về món ăn này không chỉ tăng tạm thời trong giai đoạn nhu cầu ở nhà của người dân tăng.