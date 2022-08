Metaverse tiến gần hơn tới đời sống thường nhật

Photo : YONHAP News

Vũ trụ ảo (Metaverse), nơi có thể trải nghiệm gần như tương tự với hiện thực trong không gian ảo, đang từng bước tiến sâu vào đời sống thường nhật một cách nhanh chóng.Hãng ô tô Kia, một doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc, vừa qua đã lựa chọn tổ chức lễ giới thiệu tuyển dụng trên không gian Metaverse. Tất cả các phần của sự kiện này, từ giới thiệu doanh nghiệp, cho tới tư vấn với nhân viên công ty theo từng lĩnh vực ứng tuyển của ứng viên, đều được diễn ra trên Metarverse.Công ty SK Geo Centric thì lựa chọn tổ chức lễ nghỉ hưu cho nhân viên của mình trên không gian vũ trụ ảo. Với ưu điểm là không gian ảo, nên cả các nhân viên làm việc ở nước ngoài cũng có thể tham gia vào sự kiện này.Một nhân viên sắp nghỉ hưu của công ty chia sẻ đã từng có một thời gian dài làm việc ở chi nhánh tại Trung Quốc. May mắn là do sự kiện được tổ chức trên không gian ảo nên cả những đồng nghiệp cũ tại Trung Quốc cũng có thể tham gia buổi lễ nghỉ hưu của mình.Có công ty thì lựa chọn Metaverse để đào tạo nhân viên mới, hoặc để thực hiện các dự án hỗ trợ cho những trẻ em cần sự giúp đỡ. Lợi thế của Metaverse là không bị hạn chế về không gian, không cần thiết phải tiếp xúc trực tiếp.Đặc biệt, dự báo giá trị của Metaverse sẽ còn lớn hơn nữa ngay cả sau khi dịch COVID-19 kết thúc. Nhà nghiên cứu Park Ji-hye thuộc Viện Kinh tế, công nghiệp và thương mại Hàn Quốc (KIET) cho biết nhiều trường hợp ứng dụng Metaverse vào môi trường làm việc, hay trong lĩnh vực sản xuất chế tạo, do ưu điểm của vũ trụ ảo là tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu suất.Chính phủ Hàn Quốc đang đặt kế hoạch bồi dưỡng các ngành công nghiệp liên quan, như xây dựng khu công nghiệp may mặc ứng dụng Metaverse trong năm nay. Giới chuyên gia cho rằng Chính phủ phải phát triển hơn nữa các công nghệ liên quan, như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, để chính thức tạo ra lợi nhuận từ Metaverse.