Ngoại trưởng Hàn Quốc có cuộc trò chuyện ngắn với Đại sứ Bắc Triều Tiên tại ASEAN

Photo : YONHAP News

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 5/8 đã tiết lộ về nội dung cuộc trò chuyện giữa Ngoại trưởng Park Jin và Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) An Kwang-il tại buổi tiệc chiêu đãi do Chính phủ Campuchia tổ chức vào tối ngày 4/8.Khi đó, Bộ trưởng Park đã nhấn mạnh đối thoại liên Triều vô điều kiện là điều cần thiết, hy vọng phi hạt nhân hóa vì hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc. Nhưng Đại sứ An chỉ trả lời ngắn gọn là "phải hội tụ đủ điều kiện".Quan chức hai nước đã chào hỏi hai lần tại bữa tiệc, nhưng không trao đổi sâu. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau 5/8, Đại sứ An lại bác bỏ rằng chưa hề gặp Ngoại trưởng Hàn Quốc, và cũng không có ý định gặp. Tại Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) diễn ra cùng ngày, Bộ trưởng Park đã lên án mạnh mẽ động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên, lần đầu trình bày về "kế hoạch táo bạo" của Chính phủ Hàn Quốc là hỗ trợ miền Bắc phát triển kinh tế nếu nước này chịu phi hạt nhân hóa.Trong một diễn biến khác, 27 nước tham gia ARF tại Campuchia đã tỏ lập trường mâu thuẫn về vấn đề Đài Loan. Trong khi Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản phản đối việc thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, thì Trung Quốc và Nga lại cho rằng Washington phải chịu trách nhiệm về hành vi đơn phương của mình, làm đẩy cao căng thẳng về vấn đề Đài Loan. Ngoài ra, Bắc Kinh và Tokyo đã khẩu chiến về việc tên lửa của Trung Quốc rơi vào Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.Bên cạnh đó, trong ngày 4/8, Bộ trưởng Park đã yêu cầu khá rõ ràng về việc Nhật Bản rút lại quy chế xuất khẩu sang Hàn Quốc. Trong thời gian qua, Chính phủ Seoul giữ lập trường rằng Tokyo phải có biện pháp thể hiện thành ý, để cải thiện quan hệ song phương, trong đó có việc rút lại quy chế xuất khẩu.Trước đó, để đáp trả việc Tòa án tối cao Hàn Quốc năm 2019 ra quyết định tịch thu và bán tài sản của doanh nghiệp Nhật Bản để bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, Tokyo đã hạn chế xuất khẩu các mặt hàng vật liệu quan trọng sang Seoul.