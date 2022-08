Photo : YONHAP News

Các chuyên gia tư vấn bên ngoài của Cơ quan nghiên cứu lập pháp tại Quốc hội Hàn Quốc (NARS) đã nêu ý kiến tư vấn rằng việc thành lập Vụ Cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và an toàn là "vi phạm pháp luật".Các ủy viên tư vấn của cơ quan này chỉ ra rằng giữa Bộ trưởng Hành chính và an toàn và Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia không thể hình thành mối quan hệ chỉ huy, giám sát thông thường.Theo Luật tổ chức Chính phủ, người đứng đầu mỗi cơ quan hành chính nắm quyền bao quát chung về công việc của cơ quan đó, chỉ huy và giám sát các công chức trực thuộc. Tuy nhiên, Bộ trưởng Hành chính và an toàn rõ ràng không đảm trách các nghiệp vụ về trị an, nên không thể chỉ đạo Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia.Ngoài ra, dù việc thành lập Vụ Cảnh sát thuộc đối tượng thẩm định, quyết định của Ủy ban Cảnh sát quốc gia nhưng lại không hề được thông qua Ủy ban, nên điều này là vi phạm pháp luật hiện hành.Trước đó, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min khi công bố kế hoạch xúc tiến lập Viện Kiểm sát cho rằng Ủy ban Cảnh sát quốc gia chỉ là cơ quan tư vấn của Bộ trưởng Hành chính và an toàn.Đại diện đảng đối lập Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Park Hong-keun chỉ trích Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol vì đã coi thường Ủy ban Cảnh sát quốc gia, cơ quan ra quyết định cao nhất về nghiệp vụ cảnh sát.Tuy nhiên, một số ủy viên tư vấn khác lại nêu ý kiến rằng trong vòng 30 năm qua, chỉ có hơn 2.500 vấn đề được trình lên Ủy ban Cảnh sát quốc gia, hàm ý rằng không phải mọi vấn đề quan trọng đều được Ủy ban này thẩm định và quyết định.