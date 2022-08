Bộ trưởng Giáo dục Park Soon-ae xin từ chức

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Park Soon-ae chiều ngày 8/8 đã tổ chức buổi họp báo khẩn bày tỏ ý định từ chức. Bà Park cho biết đã nỗ lực với mong muốn duy nhất là mang tới cho người dân những ưu đãi về giáo dục mà bà từng nhận được, song bản thân còn nhiều thiếu sót. Bà nhận trách nhiệm về tất cả những tranh cãi bao gồm cả việc cải cách hệ thống giáo dục bậc tiểu học, gọi đây là “sơ suất của bản thân” và xin từ chức Phó Thủ tướng phụ trách xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục.Trong báo cáo công việc trình Tổng thống ngày 29/7 vừa qua, Bộ trưởng Park Soon-ae đã đưa ra dự thảo cải cách hệ thống giáo dục bậc tiểu học có nội dung “hạ độ tuổi vào học lớp 1 xuống tròn 5 tuổi”. Mục đích của dự thảo là nhằm tăng cường trách nhiệm quốc gia về giáo dục. Tuy nhiên, các tổ chức phụ huynh và giới giáo dục đã phản đối gay gắt, yêu cầu rút lại chính sách này, cho rằng dự thảo không cân nhắc đến giai đoạn phát triển giáo dục bậc mầm non của trẻ và không có sự tham vấn trước.Ngoài ra, chính sách bãi bỏ các trường trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ của bà Park cũng vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ của các bậc phụ huynh, yêu cầu bà nên rút khỏi lĩnh vực giáo dục và chính giới.Bộ trưởng Park được đề cử làm ứng cử viên Bộ trưởng Giáo dục vào ngày 27/5, sau khi ứng cử viên trước đó là ông Kim In-chul xin rút lui. Mặc dù vướng phải nhiều tranh cãi như lái xe trong tình trạng say rượu, nghi ngờ lạm dụng chức vụ khi là giáo sư, bà Park vẫn được nhậm chức vào ngày 5/7 mà không trải qua phiên điều trần kiểm tra tư cách và năng lực tại Quốc hội.Cuối cùng, Bộ trưởng Park đã từ chức chỉ 34 ngày sau khi nhậm chức do tranh cãi về mặt đạo đức và chính sách đưa ra. Đây là trường hợp đầu tiên vị trí Bộ trưởng dưới thời Chính phủ Tổng thống Yoon Seok-yeol bị “ngã ngựa”.Các tổ chức giáo dục như Tổng liên đoàn các tổ chức giáo viên Hàn Quốc đã lên tiếng kêu gọi Chính phủ cần xem xét nghiêm túc vấn đề lần này đồng thời bãi bỏ ngay lập tức chính sách gây tranh cãi.