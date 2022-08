Số ca COVID-19 nguy kịch cao nhất ba tháng trở lại đây

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 9/8, Hàn Quốc ghi nhận 149.897 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 149.309 ca phát sinh trong cộng đồng và 588 ca ngoại nhập.Đây là lần đầu tiên sau 114 ngày kể từ ngày 14/4, số ca nhiễm mới vượt ngưỡng 140.000 ca/ngày, tăng gấp 1,34 lần so với một tuần trước. Tổng số ca nhiễm COVID-19 kể từ đầu dịch tại Hàn Quốc là 20.694.239 ca.Số ca nguy kịch đang nhập viện điều trị là 364 ca, tăng 40 ca so với một ngày trước, mức cao nhất trong ba tháng trở lại đây kể từ ngày 11/5. Trong số này, 309 ca (84,9%) là người trên 60 tuổi.Thêm 40 ca tử vong do COVID-19, trong đó có 37 ca là người ngoài 60 tuổi. Tỷ lệ tử vong là 0,12%. Công suất giường dành cho ca bệnh nặng là 38,5%, ca vừa đến nặng là 59,1%, ca vừa là 44,7%. Công suất giường tại trung tâm điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nhẹ là 12,1%.Hiện tại, có 9.702 cơ sở điều trị một cửa trên toàn quốc, thực hiện tất cả các công tác khám, điều trị, kê đơn cho bệnh nhân COVID-19.Trong một tin liên quan, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương đã ký hợp đồng mua thêm thuốc điều trị COVID-19 dạng uống "Paxlovid" của hãng dược Pfizer đủ dùng cho 800.000 người và thuốc điều trị “Lagevrio” hãng dược MDS (Mỹ) đủ dùng cho 142.000 người. Trong đó, 200.000 liều thuốc Paxlovid sẽ được nhập về trong nửa cuối năm nay, và 600.000 liều sẽ nhập về vào nửa đầu năm sau. Đối với thuốc "Lagevrio", 142.000 liều sẽ được nhập về cùng một lúc trong nửa cuối năm 2022.Theo đó, Chính phủ đã đảm bảo tổng cộng 2.004.000 liều thuốc điều trị COVID-19, gồm 1.762.000 liều thuốc Paxlovid và 242.000 liều thuốc Lagevrio.Tính đến ngày 3/8, Hàn Quốc đã nhập 962.000 liều thuốc Paxlovid. 303.000 người được kê đơn thuốc này, vẫn còn 659.000 liều. Trong số 100.000 liều thuốc Lagevrio nhập về đến nay, 30.000 liều đã được sử dụng, còn 70.000 liều.