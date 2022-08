8 người thiệt mạng, 6 người mất tích sau trận mưa lớn tại miền Trung Hàn Quốc ngày 8/8

Photo : KBS News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết tính đến 11 giờ trưa ngày 9/8, đã có 8 người thiệt mạng, 6 người mất tích và 9 người bị thương do mưa lớn ở thủ đô Seoul, hai địa phương lân cận và khu vực miền Trung vào đêm hôm trước.Tại quận Gwanak (Seoul), ba người cùng một gia đình đã thiệt mạng, gồm hai người ngoài 40 tuổi và một trẻ em 13 tuổi, do bị kẹt trong nhà bán hầm khi nước lũ tràn vào. Quận Dongjak, nơi hứng chịu lượng mưa lên tới hơn 100 mm/giờ, lúc 5 giờ 40 phút chiều 8/8, cũng ghi nhận một ca tử vong do điện giật khi đang dọn dẹp cây ven đường, là một nhân viên của quận khoảng ngoài 60 tuổi. 8 giờ 30 phút tối cùng ngày, một ngôi nhà ở quận Dongjak bị ngập khiến một người thiệt mạng.Cơn mưa lớn khiến một trạm xe buýt tại thành phố Gwangju (tỉnh Gyeonggi) bị sập và sụt lở đất trên đường làm hai người tử vong. Ngoài ra, còn có một nam giới thiệt mạng ở thành phố Hwaseong (tỉnh Gyeonggi) vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 9/8 do trận lở đất.4 trường hợp mất tích được báo cáo tại thủ đô Seoul, hai người bị mất tích ở thành phố Gwangju (tỉnh Gyeonggi) do nước lũ cuốn trôi, hiện chưa rõ tung tích.751 căn nhà và cửa hàng tại thủ đô Seoul, thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi và tỉnh Gangwon bị thiệt hại do nước ngập. 3 vụ sập tường và 5 vụ sạt lở đất được ghi nhận. 399 người dân thủ đô Seoul và khu vực lân cận phải sơ tán do nước mưa tràn vào nhà.Thủ đô Seoul và thành phố Incheon ghi nhận lần lượt 7 và 1 trường hợp đường ray bị ngập, gây bất tiện cho người dân. Một số đoạn tàu điện ngầm phải tạm dừng hoạt động. 80 con đường, 3 hầm chui, 26 bãi đậu xe ven sông và 45 khu vực ven sông phải tạm dừng hoạt động.Ngoài ra, tính đến 2 giờ chiều 9/8, riêng ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận đã có 4.800 chiếc xe ô tô bị nhấn chìm, ước tính thiệt hại lên tới 66 tỷ won (50,5 triệu USD).