Seoul và các địa phương lân cận tiếp tục đón mưa lớn trong hai ngày 9-10/8

Photo : YONHAP News

Khu vực thủ đô Seoul và các địa phương lân cận tiếp tục hứng chịu đợt mưa lớn trong ngày 9/8. Các địa phương này và một số nơi ở phía Tây tỉnh Gangwon, như huyện Cheorwon, thành phố Wonju, đã ban cảnh báo mưa lớn. Các địa phương còn lại ở phía Tây tỉnh Gangwon, phía Bắc hai tỉnh Bắc và Nam Chungcheong cũng ban cảnh báo đề nghị người dân chú ý mưa lớn.Tới 7 giờ sáng cùng ngày, các địa phương miền Trung Hàn Quốc đang tiếp tục có mưa từ 30-50 mm/giờ. Phía Nam tỉnh Gyeonggi có mưa 40 mm/giờ, các khu vực còn lại ở Seoul và lân cận thủ đô mưa từ 5-10mm/giờ.Khu vực Trung và Nam tỉnh Gangwon có mưa lớn 30-50 mm/giờ kèm theo gió lốc, sấm sét. Thành phố Dangjin của tỉnh Nam Chungcheong có mưa từ 10-40 mm/giờ.Dải mây gây mưa đang tiếp tục phát triển trên biển Tây, bao trùm thủ đô Seoul và các địa phương lân cận. Dải mây này hẹp và kéo dài về hai phía Đông-Tây, di chuyển chậm với vận tốc 40 km/giờ, dự báo gây mưa lớn từ 50-100 mm/giờ ở mỗi khu vực nó đi qua.Một ngày trước, thủ đô Seoul và các địa phương lân cận, tỉnh Gangwon đã hứng trận mưa lịch sử 100-300 mm. Do vậy, Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc đang đề nghị các địa phương sẵn sàng đối phó với thiệt hại do mưa lớn trong ngày 9/8.Dự báo các địa phương miền Trung, tỉnh Bắc Jeolla và tỉnh Bắc Gyeongsang sẽ tiếp tục có mưa lớn. Lượng mưa trong vòng hai ngày, từ 4 giờ 10 phút sáng ngày 9/8 đến ngày 10/8 tại Seoul và các địa phương lân cận, khu vực sâu trong đất liền và núi cao tỉnh Gangwon, phía Bắc hai tỉnh Bắc và Nam Chungcheong, khu vực đất liền phía Tây Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang có thể đạt từ 100-200 mm. Khu vực ven biển tỉnh Gangwon, các địa phương còn lại của hai tỉnh Bắc và Nam Chungcheong, phía Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang và 5 đảo trên biển Tây, lượng mưa đạt từ 50-150 mm. Đặc biệt, một số nơi thuộc Seoul và lân cận thủ đô, đất liền và núi cao tỉnh Gangwon sẽ có lượng mưa trên 300 mm.Ở vùng ven biển Tây, vận tốc dự báo có lúc gió mạnh lên tới 55 km/giờ trong ngày 9/8, người dân cần đặc biệt chú ý quản lý cơ sở vật chất.Ngược lại, các địa phương phía Nam như tỉnh Nam Jeolla và đảo Jeju tiếp tục thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày có thể đạt từ 32-36 độ C, rất oi bức. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn Hàn Quốc là từ 26-34 độ C.Mặt khác, công ty tàu điện ngầm Seoul tuyến số 9 (Metro 9) đã dừng hoạt động tuyến tàu nhanh để khắc phục thiệt hại do ngập nước ở một số nhà ga tàu điện ngầm tuyến này. Tuyến số 9 thường sẽ chỉ chạy đoạn giữa ga Gaehwa-Noryangjin, ga Sinnonhyeon-Bệnh viện cựu chiến binh trung ương; còn đoạn giữa ga Nodeul-Sapyeong dừng hoạt động.Do mực nước sông Hàn dâng cao đột ngột nên cầu Jamsu bắc qua sông Hàn bị chặn xe cộ và người đi bộ hai chiều. Một số đoạn trên đại lộ Olympic cũng đang bị chặn hai chiều hoặc một chiều do ảnh hưởng của mưa lớn.