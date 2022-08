Bộ trưởng Ngoại giao Hàn-Trung trao đổi về nhiều vấn đề nhạy cảm

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) vào tối ngày 9/8, trong đó trao đổi về nhiều vấn đề nhạy cảm. Cuộc họp đã kéo dài hơn hẳn thời gian dự kiến ban đầu là hai tiếng.Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đề cập tới việc năm nay là kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Hàn-Trung, ẩn ý "kìm hãm" đường lối ngoại giao "thân thiết" với Mỹ của Hàn Quốc.Ông Vương Nghị phát biểu hai nước Hàn-Trung phải kiên định con đường độc lập, tự chủ, tránh bị ảnh hưởng, trở ngại bởi bên ngoài, hướng tới 30 năm tiếp theo.Về vấn đề chuỗi cung ứng chíp bán dẫn, vấn đề nổi cộm nhất hiện nay, Bộ trưởng Park Jin đã thông báo chính thức với phía Trung Quốc về việc tham dự hội nghị trù bị "Chip 4", cơ chế đối thoại về chuỗi cung ứng chíp bán dẫn do Mỹ khởi xướng gồm 4 nước Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Đáp lại, Bộ trưởng Trung Quốc kỳ vọng Hàn Quốc sẽ có "phán đoán thích hợp".Phát biểu này cho thấy một sự nhượng bộ nhất định của Trung Quốc so với lập trường phản đối gay gắt trước đó. Có thể là bởi Bắc Kinh nhận định sẽ không thể ngăn cản được sự ra mắt của "Chip 4", chuyển sang thái độ khuyến khích Seoul cân nhắc tích cực lập trường của nước này.Lần này, hai nước còn đề cập trực tiếp tới vấn đề tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD), nội dung mà hai bên có mâu thuẫn lớn nhất về lập trường. Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết Bộ trưởng hai nước đã hình thành sự đồng tình rằng tuyệt đối không được để vấn đề THAAD trở thành rào cảo trong quan hệ Hàn-Trung.Bộ trưởng Park đã yêu cầu Bắc Kinh dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm làn sóng Hallyu mà nước này thực thi từ sau khi Seoul bố trí THAAD năm 2017. Bộ trưởng Vương Nghị đáp lại rằng Trung Quốc "sẽ nỗ lực".Về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, Ngoại trưởng Park đề nghị Trung Quốc đóng vai trò để kéo miền Bắc ngồi xuống đối thoại. Tuy nhiên, ông Vương Nghị nhấn mạnh rằng sự thay đổi thái độ của Mỹ mới là điều quan trọng.Ông Park cũng đã chính thức mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc. Ngoại trưởng Hàn Quốc nhấn mạnh Seoul và Bắc Kinh phải cùng vượt qua thách thức mới. Để làm được điều này, hai nước phải tăng cường trao đổi chiến lược ở cấp cao nhất, trên nền tảng là mối quan hệ đối tác chiến lược.Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao, như tổ chức đối thoại an ninh, ngoại giao cấp Thứ trưởng tại Seoul.