“Tăng cường quản lý lây nhiễm tập thể tại bệnh viện điều dưỡng”

Photo : YONHAP News

Điều phối viên Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương kiêm Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Lee Ki-il tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 10/8 cho biết sẽ tăng cường công tác quản lý và rà soát các cơ sở dễ lây nhiễm COVID-19 như bệnh viện điều dưỡng.Thứ trưởng Lee giải thích trong vòng 4 tuần trở lại đây đã có tổng cộng 116 trường hợp với 2.445 ca lây nhiễm tập thể ở bệnh viện và cơ sở điều dưỡng. Điểm chung của các vụ lây nhiễm tập thể là không có người quản lý phòng dịch thường xuyên, không đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các giường bệnh, không tách biệt phạm vi di chuyển giữa người nhiễm bệnh và người không bị nhiễm bệnh.Chính phủ sẽ tập trung rà soát các cơ sở này thông qua cơ quan ứng phó của các chính quyền địa phương, để có thể tiến hành ngay lập tức các biện pháp cần thiết ngay tại cơ sở.Ngoài ra, số người có nguy cơ trầm cảm và tỷ lệ người có ý nghĩ tự tử sau dịch COVID-19 tăng gấp 5 và 3 lần so với trước khi bùng dịch. Chính phủ sẽ tăng cường hỗ trợ cho nhóm đối tượng có tâm lý dễ bị tổn thương như gia đình có người thân mất vì COVID-19, nhân lực phòng dịch và giới tiểu thương theo hình thức như dự án sức khỏe tinh thần hay nhóm tư vấn tại nhà.Tính đến 0 giờ ngày 10/8, Hàn Quốc ghi nhận 151.792 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 151.177 ca phát sinh trong cộng đồng và 615 ca nhập ngoại. Số ca mắc mới cao kỷ lục sau 119 ngày kể từ ngày 13/4 (195.387 ca).Số ca bệnh nguy kịch nhập viện điều trị tăng 38 ca lên 402 ca, trên ngưỡng 400 ca sau 93 ngày, kể từ ngày 9/5 (421 ca). Thêm 50 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,12%.