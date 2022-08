Tổng thống chia buồn với các nạn nhân, xin lỗi người dân về bất tiện trong đợt mưa lớn vừa qua

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 10/8 đã chủ trì cuộc họp đối sách về tình trạng mưa lũ, ngập nước, thay mặt Chính phủ gửi lời chia buồn tới các nạn nhân bị thiệt mạng do đợt mưa lớn kỷ lục vừa qua, đồng thời xin lỗi người dân vì những bất tiện đã phải trải qua.Tổng thống nhấn mạnh không chỉ đợt mưa lớn kỷ lục lần này, mà dự kiến sẽ có thêm nhiều hiện tượng thời tiết bất thường khác xảy ra trong thời gian tới, nên Chính phủ phải lập đối sách căn bản ngay từ bây giờ, như lập sẵn ngân sách, bắt tay vào chuẩn bị từ sớm.Tổng thống cho biết đã trực tiếp tới xem xét hiện trường thiệt hại do ngập nước tại phường Sillim (quận Gwanak, Seoul), nhận thấy rằng các khu vực trũng sẽ thường xuyên bị ngập nước khi có mưa lớn, do nước từ trên khu vực cao chảy xuống, mực nước sông suối dâng cao.Ông Yoon yêu cầu các ban ngành hữu quan, chính quyền các địa phương phải dốc toàn lực để xây dựng hệ thống phòng ngừa, cảnh báo lũ lụt tổng hợp với tất cả các nguồn nước, giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản cho người dân.Tổng thống cho biết một trong các bài toán mà Chính phủ đang xúc tiến là lập hệ thống cảnh báo thiên tai ứng dụng công nghệ thông minh như dự báo, cảnh báo lũ lụt bằng trí tuệ nhân tạo (AI).Tổng thống đề nghị những người tham gia cuộc họp đề xuất phương án giúp ngăn chặn một cách căn bản những thiên tai xảy ra từ hiện tượng thời tiết bất thường; thảo luận sâu về các phương án như xây dựng bể ngầm chống ngập từng được Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon chuẩn bị trong quá khứ nhưng chưa thể thực hiện.