Ngôi sao bóng chuyền Kim Yeon-kyoung ấp ủ kế hoạch chạy đua vị trí ủy viên vận động viên IOC

Photo : YONHAP News

"Nữ hoàng bóng chuyền" Hàn Quốc Kim Yeon-koung sẽ chơi trận đấu đầu tiên trong nước sau hai năm tại Cúp bóng chuyền KOVO, một giải đấu bóng chuyền chuyên nghiệp do Liên đoàn bóng chuyền Hàn Quốc tổ chức, dự kiến khai mạc vào cuối tuần này. Kim đang trong tâm lý thoải mái hơn lúc nào hết.Kim Yeon-kyoung chia sẻ cô đã quyết định quay lại Hàn Quốc với mong muốn thể hiện năng lực của mình với người hâm mộ bóng chuyền nước nhà. Cô quyết tâm sẽ thi đấu hết mình, không phụ lòng mong đợi của khán giả.Kim Yeon-kyoung dự định sẽ chỉ thi đấu bóng chuyền tối đa trong vòng ba năm nữa rồi sẽ giải nghệ. Do đó, mỗi ngày trôi qua đối với cô lúc này đều rất đáng trân trọng. Gần đây, cô đang tích cực chuẩn bị cho cuộc sống mới sau khi giải nghệ, với nhiều hoạt động đa dạng như mở lớp học bóng chuyền dành cho trẻ em.Ngoài ra, ngôi sao bóng chuyền tầm cỡ quốc tế này cũng đang ấp ủ một kế hoạch lớn, đó là chạy đua vào vị trí "ủy viên vận động viên" của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), một vị trí được ví là "Tổng thống thể thao".Kim cho biết đang trong quá trình chuẩn bị để tranh cử chức ủy viên vận động viên IOC, và sẽ có nhiều điều phải làm trong thời gian tới, hy vọng sẽ chuẩn bị thật tốt để có thể báo tin vui cho khán giả quê nhà.Nhiệm kỳ của ủy viên vận động viên IOC Ryu Seung-min hiện nay sẽ kết thúc vào năm 2024. Kim Yeon-kyoung từng được Liên đoàn bóng chuyền thế giới bình chọn là cầu thủ chơi hay nhất tại Thế vận hội London 2012. Cô tiếp tục gây ấn tượng với tinh thần thi đấu Olympic "cháy hết mình" tại Thế vận hội Tokyo. Do đó, cuộc đua vị trí ủy viên vận động viên IOC là giấc mơ không hề xa vời.Lựa chọn kết thúc sự nghiệp thi đấu tại Hàn Quốc, hy vọng rằng Kim Yeon-kyoung sẽ khép lại chương cuối trong sự nghiệp bóng chuyền của mình một cách "huy hoàng".